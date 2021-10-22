В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Барыс Арене» 22 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Ребята из Нур-Султана провели в чемпионате 20 матчей, заработав в них 18 очков. В таблице Восточной конференции команда занимает седьмое место.

В поединке 6 октября, который прошел в Казахстане, «Барыс» с минимальным счетом хлопнул «Авангард» (1:0), благодаря чему он прервал свою серию поражений из трех встреч.

В следующей игре подопечные Юрия Михайлиса разнесли СКА (3:0). А после матча с питерцами казахстанцы оказались слабее «Ак Барса» (3:6) и «Авангарда» (1:4).

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Еще в паре поединков «Барыс» взял верх над «Куньлунем» (2:1 Б) и СКА (4:3 Б). А в недавней встрече парни Михайлиса слились «Динамо» Минск (5:6).

«Локомотив»

Ярославский клуб имеет в своем резерве 22 очка, добытых в 19 поединках регулярки. В зачете Западной конференции он оказался на шестой позиции.

В конце прошлого и начале этого месяца «Локомотив» организовал три подряд победы, обыграв «Авангард» (4:1), «Витязь» (4:1) и «Барыс» (4:3).

После этой небольшой серии подопечные Игоря Никитина минимально уступили СКА (0:1), а в четырех следующих матчах ярославцы победили.

«Локо» одержал верх над «Северсталью» (5:1), «Динамо» Москва (3:1), снова над «Северсталью» (2:1 ОТ) и «Куньлунем» (4:3). Последняя игра закончилась для «железнодорожников» поражением от «Адмирала» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Барыса» оценивается в 3.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.05.

Недавно у казахстанской команды была не лучшая гостевая серия, в то время как дома она одержала четыре победы в пяти последних матчах. В трех играх из пяти парни Михайлиса забивали хотя бы три гола .

Учитывая, что «Локо» снова начал прилично пропускать, он рискует отхватить несколько шайб и в Нур-Султане. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.85.