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    Как много голов «Барыс» способен забить «Локомотиву»?

    «Барыс» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.85) на хоккейный матч КХЛ 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Локомотив»
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    Якоб Лилья
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Барыс Арене» 22 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2021 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Барыс»

    Ребята из Нур-Султана провели в чемпионате 20 матчей, заработав в них 18 очков. В таблице Восточной конференции команда занимает седьмое место.

    В поединке 6 октября, который прошел в Казахстане, «Барыс» с минимальным счетом хлопнул «Авангард» (1:0), благодаря чему он прервал свою серию поражений из трех встреч.

    В следующей игре подопечные Юрия Михайлиса разнесли СКА (3:0). А после матча с питерцами казахстанцы оказались слабее «Ак Барса» (3:6) и «Авангарда» (1:4).

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    Еще в паре поединков «Барыс» взял верх над «Куньлунем» (2:1 Б) и СКА (4:3 Б). А в недавней встрече парни Михайлиса слились «Динамо» Минск (5:6).

    «Локомотив»

    Ярославский клуб имеет в своем резерве 22 очка, добытых в 19 поединках регулярки. В зачете Западной конференции он оказался на шестой позиции.

    В конце прошлого и начале этого месяца «Локомотив» организовал три подряд победы, обыграв «Авангард» (4:1), «Витязь» (4:1) и «Барыс» (4:3).

    После этой небольшой серии подопечные Игоря Никитина минимально уступили СКА (0:1), а в четырех следующих матчах ярославцы победили.

    «Локо» одержал верх над «Северсталью» (5:1), «Динамо» Москва (3:1), снова над «Северсталью» (2:1 ОТ) и «Куньлунем» (4:3). Последняя игра закончилась для «железнодорожников» поражением от «Адмирала» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Барыса» оценивается в 3.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Локомотива» — 2.05.

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    Недавно у казахстанской команды была не лучшая гостевая серия, в то время как дома она одержала четыре победы в пяти последних матчах. В трех играх из пяти парни Михайлиса забивали хотя бы три гола.

    Учитывая, что «Локо» снова начал прилично пропускать, он рискует отхватить несколько шайб и в Нур-Султане. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Барыса» больше 2 за 1.85.

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    «Барыс» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на хоккей. Как много голов «Барыс» способен забить «Локомотиву»?
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