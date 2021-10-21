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    ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч КХЛ 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Салават Юлаев»
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    Тему Хартикайнен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 21 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    ЦСКА

    В 20 матчах регулярного чемпионата московская команда взяла 25 очков. На данном этапе она замыкает пятерку лидеров таблицы Западной конференции.

    Последние игры с участием ЦСКА далеки от идеала, поскольку «армейцы» часто транжирят баллы. В этом месяце красно-синие провели 8 поединков, в четырех из которых они уступили.

    Сперва на своем льду подопечные Сергея Фёдорова не справились с «Ак Барсом» (1:2). А после побед над «Куньлунем» (4:1) и «Динамо» Москва (3:0) «армейцы» слились «Ред Стар» в ответной игре (1:2).

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    Затем ЦСКА затащил дерби со «Спартаком» (1:0), после которого был разгромлен «Амуром» (1:5). Далее парни Фёдорова взяли верх над «Адмиралом» (2:1) и потерпели поражение от «Спартака» (3:4 ОТ).

    «Салават Юлаев»

    В своих 20 встречах уфимская команда завоевала 30 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции она расположилась на третьей строчке.

    В октябре «Салават Юлаев» вышел на лед в рамках девяти матчей, пять из которых обернулись для него потерями. В одном из неудачных поединков зеленые слились «Сибири» (1:3).

    Позже ребята Томи Ламсы влетели «Ак Барсу» (0:2). А после побед над «Сочи» (3:0) и «Йокеритом» (3:2 ОТ) команду ждали еще три поражения.

    Уступили «юлаевцы» СКА (0:5), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Автомобилисту» (3:4 ОТ). В недавних же матчах «Салават Юлаев» разнес «Металлург» Мг (5:2) и «Трактор» (6:1).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.78.

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    К предстоящему поединку уфимцы подходят на фоне двух гостевых побед, в которых они прибили лидеров Востока, забросив им суммарно 11 голов.

    В игре с ЦСКА, успевшим дома испытать проблемы в некоторых «проходных» матчах, гостям вполне по силам продолжить хорошую серию на чужой территории. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.10.

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    ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на хоккей. Кто из тяжеловесов конференций окажется сильнее в очном матче?
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