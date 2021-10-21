В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 21 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 20 матчах регулярного чемпионата московская команда взяла 25 очков. На данном этапе она замыкает пятерку лидеров таблицы Западной конференции.

Последние игры с участием ЦСКА далеки от идеала, поскольку «армейцы» часто транжирят баллы. В этом месяце красно-синие провели 8 поединков, в четырех из которых они уступили.

Сперва на своем льду подопечные Сергея Фёдорова не справились с «Ак Барсом» (1:2). А после побед над «Куньлунем» (4:1) и «Динамо» Москва (3:0) «армейцы» слились «Ред Стар» в ответной игре (1:2).

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Затем ЦСКА затащил дерби со «Спартаком» (1:0), после которого был разгромлен «Амуром» (1:5). Далее парни Фёдорова взяли верх над «Адмиралом» (2:1) и потерпели поражение от «Спартака» (3:4 ОТ).

«Салават Юлаев»

В своих 20 встречах уфимская команда завоевала 30 баллов, а в турнирной таблице Восточной конференции она расположилась на третьей строчке.

В октябре «Салават Юлаев» вышел на лед в рамках девяти матчей, пять из которых обернулись для него потерями. В одном из неудачных поединков зеленые слились «Сибири» (1:3).

Позже ребята Томи Ламсы влетели «Ак Барсу» (0:2). А после побед над «Сочи» (3:0) и «Йокеритом» (3:2 ОТ) команду ждали еще три поражения.

Уступили «юлаевцы» СКА (0:5), «Ак Барсу» (2:3 Б) и «Автомобилисту» (3:4 ОТ). В недавних же матчах «Салават Юлаев» разнес «Металлург» Мг (5:2) и «Трактор» (6:1).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.78.

К предстоящему поединку уфимцы подходят на фоне двух гостевых побед, в которых они прибили лидеров Востока , забросив им суммарно 11 голов.

В игре с ЦСКА, успевшим дома испытать проблемы в некоторых «проходных» матчах, гостям вполне по силам продолжить хорошую серию на чужой территории. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» в матче за 2.10.