В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Минск-Арене» 19 октября. Начало встречи — в 19:10 мск. «Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Минские ребята заработали 26 баллов в 18 встречах регулярки. Это позволило команде закрепить за собой третье место в турнирной таблице Запада.

С 27 сентября по 12 октября «Динамо» Минск оформило семь побед кряду. Стартовал успешный период «зубров» с домашних матчей против «Амура» (2:1) и «Нефтехимика» (3:1).

Еще четыре поединка подопечные Крэйга Вудкрофта затащили в гостях. На чужой территории белорусы прибили «Сочи» (7:3), «Ак Барс» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:3 ОТ) и «Торпедо» (4:3).

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Затем дома «Динамо» Минск успело хлопнуть «Куньлунь» (6:5 ОТ). Оборвалась серия в противостоянии со «Спартаком» (1:2 ОТ). А в последней игре «зубры» взяли верх над «Адмиралом» (3:2).

«Барыс»

Представители Казахстана приняли участие в 19 поединках и заработали в них 18 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает седьмую строчку.

В конце прошлого месяца и в начале этого «Барыс» застрял в небольшой серии поражений, в ходе которой он проиграл «Магнитке» (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локо» (3:4).

Разбить череду неудач парням Юрия Михайлиса удалось в домашнем противостоянии с «Авангардом» (1:0). Еще в одной встрече в родных стенах казахстанцы грохнули СКА (3:0).

В паре других матчей «Барыс» снова потерял очки, влетев «Ак Барсу» (3:6) и «Авангарду» (1:4). В последних играх ребята Юрия Михайлиса взяли верх над «Куньлунем» (2:1 Б) и СКА (4:3 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск оценивается в 2.05, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Барыса» — 3.06.

В восьми предыдущих матчах из девяти белорусы обыграли своих соперников. А в пяти поединках общая результативность доходила до 6+ голов .

Казахстанские ребята в Минске не намерены отсиживаться в обороне, поэтому и грядущая встреча обещает быть богатой на заброшенные шайбы. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.23.