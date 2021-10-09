В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Балашиха» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

На данный момент на счету омского клуба имеется 12 очков, которые он затащил в 13 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет шестой.

После трех выигранных поединков на старте регулярки «Авангард» настигла 3-матчевая серия поражений, в ходе которой «ястребы» уступили «Динамо» Москва (2:5), «Йокериту» (2:3) и «Металлургу» Мг (4:7).

Прервать невезучий отрезок ребята Боба Хартли сумели с помощью парочки побед. «Авангарду» удалось огорчить «Автомобилист» (3:1) и «Спартак» (4:0).

Все прогнозы на КХЛ

Затем омичи крупно влетели «Локомотиву» (1:4) и разделались с «Сочи» (3:1). Три последних матча «Авангард» также провалил. Уступил он «Трактору» (3:4), «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:1).

«Спартак»

Сейчас в активе столичного клуба имеется 16 очков, которые он завоевал в 15 играх. В рейтинге Западной конференции красно-белые идут седьмыми.

В конце прошлого месяца «Спартак» трижды кряду выступил на чужой территории. В гостях «гладиаторы» отпраздновали лишь одну победу. Это был поединок с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

После встречи с нижнекамским противником подопечные Бориса Миронова потерпели поражение от «Ак Барса» (1:3), а затем крупно слились «Динамо» Москва (3:6).

Вернувшись на «Мегаспорт Арену», «Спартак» огорчил «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (2:0). В последнем матче столичные ребята не справились с «Металлургом» Мг (0:4).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Спартака» — 3.84.

В трех недавних матчах, прошедших в гостях, омичи проиграли. Но сейчас им предстоит выйти на лед в статусе хозяев.