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    При своих фанатах «Авангард» разделается со «Спартаком»

    «Авангард» — «Спартак». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Спартак»
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    Николай Прохоркин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Балашиха» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Октября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.37
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Авангард»

    На данный момент на счету омского клуба имеется 12 очков, которые он затащил в 13 матчах. В турнирной таблице Восточной конференции команда идет шестой.

    После трех выигранных поединков на старте регулярки «Авангард» настигла 3-матчевая серия поражений, в ходе которой «ястребы» уступили «Динамо» Москва (2:5), «Йокериту» (2:3) и «Металлургу» Мг (4:7).

    Прервать невезучий отрезок ребята Боба Хартли сумели с помощью парочки побед. «Авангарду» удалось огорчить «Автомобилист» (3:1) и «Спартак» (4:0).

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    Затем омичи крупно влетели «Локомотиву» (1:4) и разделались с «Сочи» (3:1). Три последних матча «Авангард» также провалил. Уступил он «Трактору» (3:4), «Авто» (2:5) и «Барысу» (0:1).

    «Спартак»

    Сейчас в активе столичного клуба имеется 16 очков, которые он завоевал в 15 играх. В рейтинге Западной конференции красно-белые идут седьмыми.

    В конце прошлого месяца «Спартак» трижды кряду выступил на чужой территории. В гостях «гладиаторы» отпраздновали лишь одну победу. Это был поединок с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).

    После встречи с нижнекамским противником подопечные Бориса Миронова потерпели поражение от «Ак Барса» (1:3), а затем крупно слились «Динамо» Москва (3:6).

    Вернувшись на «Мегаспорт Арену», «Спартак» огорчил «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (2:0). В последнем матче столичные ребята не справились с «Металлургом» Мг (0:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 1.79, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Спартака» — 3.84.

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    В трех недавних матчах, прошедших в гостях, омичи проиграли. Но сейчас им предстоит выйти на лед в статусе хозяев.

    В поединке со «Спартаком» ребята Хартли кинутся вперед, чтобы не дать москвичам увезти из Балашихи очки. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТМ 5.5 за 1.90.

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    «Авангард» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на хоккей. При своих фанатах «Авангард» разделается со «Спартаком»
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