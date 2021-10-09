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    «Трактор» еще раз обыграет «Амур»?

    «Амур» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч КХЛ 9 октября 2021 года

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    «Трактор» в матче на «Платинум Арене»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Платинум Арене» 9 октября. Начало встречи — в 10:00 мск. «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Амур»

    Хоккейный клуб из Хабаровска заработал 11 очков в 15 поединках чемпионата. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает десятую строчку.

    Вот уже в семи встречах кряду «Амуром» руководит Михаил Кравец. Под управлением этого специалиста «тигры» оформили четыре победы.

    В его дебютной игре «Амур» одержал верх над «Куньлунем» (2:0). В паре следующих матчей хабаровчане сдались «Витязю» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).

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    Затем команда смогла оформить три подряд победы. Соперниками «Амура» были «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б) и «Витязь» (2:1 Б). А в недавнем поединке с «Трактором» «тигры» оказались слабее (0:2).

    «Трактор»

    Коллектив из Челябинска на данный момент имеет 24 очка в копилке, которые он насчитал себе в 15 матчах. В таблице Востока команда закрепилась на второй строчке.

    В период с 8 по 18 сентября «Трактор» успел провести пять поединков и победить в каждом из них. А вот 20 числа «танкисты» пережили сокрушительное поражение от «Динамо» Минск (0:5).

    После провальной игры с белорусами подопечные Анвара Гатиятулина разделались с ЦСКА (2:1) и «Автомобилистом» (2:1 Б).

    Еще в паре матчей «Трактор» лишился очков в противостояниях с «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). В трех последних поединках «медведи» взяли верх над «Авангардом» (4:3), «Йокеритом» (3:2 Б) и «Амуром» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Амура» оценивается в 3.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» — 1.86.

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    В их предыдущем поединке челябинцы статистически были хуже, но зато по результату и реализации превзошли соперников и завоевали нужные баллы.

    Теперь серия побед «танкистов» в очных встречах дошла до пяти матчей. И на этом гости не остановятся. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» за 1.90.

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    «Амур» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» еще раз обыграет «Амур»?
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