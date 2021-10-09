«Амур»
Хоккейный клуб из Хабаровска заработал 11 очков в 15 поединках чемпионата. В турнирной таблице Восточной конференции он занимает десятую строчку.
Вот уже в семи встречах кряду «Амуром» руководит Михаил Кравец. Под управлением этого специалиста «тигры» оформили четыре победы.
В его дебютной игре «Амур» одержал верх над «Куньлунем» (2:0). В паре следующих матчей хабаровчане сдались «Витязю» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).
Затем команда смогла оформить три подряд победы. Соперниками «Амура» были «Торпедо» (4:3 ОТ), «Динамо» Рига (3:2 Б) и «Витязь» (2:1 Б). А в недавнем поединке с «Трактором» «тигры» оказались слабее (0:2).
«Трактор»
Коллектив из Челябинска на данный момент имеет 24 очка в копилке, которые он насчитал себе в 15 матчах. В таблице Востока команда закрепилась на второй строчке.
В период с 8 по 18 сентября «Трактор» успел провести пять поединков и победить в каждом из них. А вот 20 числа «танкисты» пережили сокрушительное поражение от «Динамо» Минск (0:5).
После провальной игры с белорусами подопечные Анвара Гатиятулина разделались с ЦСКА (2:1) и «Автомобилистом» (2:1 Б).
Еще в паре матчей «Трактор» лишился очков в противостояниях с «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). В трех последних поединках «медведи» взяли верх над «Авангардом» (4:3), «Йокеритом» (3:2 Б) и «Амуром» (2:0).
Прогноз и ставка
Победа «Амура» оценивается в 3.62, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Трактора» — 1.86.
В их предыдущем поединке челябинцы статистически были хуже, но зато
Теперь серия побед «танкистов» в очных встречах дошла до пяти матчей. И на этом гости не остановятся. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» за 1.90.