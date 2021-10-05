В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Казанцы провели в регулярке 14 матчей и набрали за этот период 20 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда закрепилась на четвертом месте.

Самое крупное поражение в текущем чемпионате «Ак Барсу» нанесло как раз минское «Динамо» 12 сентября (2:5). А после неудачного визита в Белоруссию зеленые стрельнули пятью победами.

В ходе своей беспроигрышной серии ребята Дмитрия Квартальнова смогли пройти «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязь» (2:1), «Адмирал» (2:1 Б) и «Спартак» (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

После пяти упомянутых игр «Ак Барс» встретился с «Йокеритом» в городе Хельсинки, где потерпел поражение (3:4 ОТ). В двух последних матчах казанцы взяли верх над ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0).

«Динамо» Минск

Хоккейный клуб из Минска имеет на своем счету 15 очков, которые ему удалось взять в 12 встречах. В рейтинге Западной конференции он занимает шестую строчку.

В ходе всего сезона «Динамо» Минск предпочитает чередовать победы разными потерями очков. К примеру, после той успешной игры с «Ак Барсом» (5:2) «зубры» уступили в трех поединках из семи.

Сперва в Уфе подопечные Крэйга Вудкрофта сдались «Салавату Юлаеву» (0:1), а после разгрома «Трактора» (5:0) белорусские хоккеисты проиграли «Автомобилисту» (3:7) и СКА (1:2 ОТ).

В трех последних матчах «Динамо» Минск завоевало максимум очков. Ребята Вудкрофта одержали верх над «Амуром» (2:1), «Нефтехимиком» (3:1) и «Сочи» (7:3).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Динамо» Минск — 5.35.

Несмотря на что казанский клуб продолжает прокачивать свои турнирные показатели, в результативности он по-прежнему скромен .

Только в одной встрече на «Татнефть-Арене» в текущем сезоне из девяти было заброшено больше 4 шайб. В игре с динамовцами зрителей снова ждет «низовой» матч. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.18.