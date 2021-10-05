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    Домашний матч «Ак Барса» пройдет спокойно?

    «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч КХЛ 5 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Динамо» Минск
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    Артём Галимов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    Казанцы провели в регулярке 14 матчей и набрали за этот период 20 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда закрепилась на четвертом месте.

    Самое крупное поражение в текущем чемпионате «Ак Барсу» нанесло как раз минское «Динамо» 12 сентября (2:5). А после неудачного визита в Белоруссию зеленые стрельнули пятью победами.

    В ходе своей беспроигрышной серии ребята Дмитрия Квартальнова смогли пройти «Сочи» (3:2 Б, 1:0), «Витязь» (2:1), «Адмирал» (2:1 Б) и «Спартак» (3:1).

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    После пяти упомянутых игр «Ак Барс» встретился с «Йокеритом» в городе Хельсинки, где потерпел поражение (3:4 ОТ). В двух последних матчах казанцы взяли верх над ЦСКА (2:1) и «Салаватом Юлаевым» (2:0).

    «Динамо» Минск

    Хоккейный клуб из Минска имеет на своем счету 15 очков, которые ему удалось взять в 12 встречах. В рейтинге Западной конференции он занимает шестую строчку.

    В ходе всего сезона «Динамо» Минск предпочитает чередовать победы разными потерями очков. К примеру, после той успешной игры с «Ак Барсом» (5:2) «зубры» уступили в трех поединках из семи.

    Сперва в Уфе подопечные Крэйга Вудкрофта сдались «Салавату Юлаеву» (0:1), а после разгрома «Трактора» (5:0) белорусские хоккеисты проиграли «Автомобилисту» (3:7) и СКА (1:2 ОТ).

    В трех последних матчах «Динамо» Минск завоевало максимум очков. Ребята Вудкрофта одержали верх над «Амуром» (2:1), «Нефтехимиком» (3:1) и «Сочи» (7:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.51, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Динамо» Минск — 5.35.

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    Несмотря на что казанский клуб продолжает прокачивать свои турнирные показатели, в результативности он по-прежнему скромен.

    Только в одной встрече на «Татнефть-Арене» в текущем сезоне из девяти было заброшено больше 4 шайб. В игре с динамовцами зрителей снова ждет «низовой» матч. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.18.

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    «Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.10.2021. Прогнозы на хоккей. Домашний матч «Ак Барса» пройдет спокойно?
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