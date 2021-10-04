В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

На счету столичной команды сейчас имеется 16 очков, которые она завоевала в 13 поединках. В турнирной таблице Запада москвичи занимают четвертое место.

После сокрушительного поражения на старте сезона от «Авангарда» (0:4) ЦСКА выдал четыре победы подряд, а затем дома крупно влетел «Барысу» (3:6).

Оправившись от погрома, подопечные Сергея Фёдорова добыли еще три победы. Прихлопнуть им удалось «Спартак» (5:3), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (2:1).

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В следующих матчах ЦСКА проиграл «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4), а в двух недавних встречах дома московские ребята одолели «Сибирь» (1:0 ОТ) и влетели «Ак Барсу» (1:2).

«Куньлунь»

Представители Китая также провели 13 матчей в сезоне, но заработали при этом всего 8 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает 11-е место.

В двух играх из пяти в начале новой регулярки «Куньлунь» сумел победить. А вот после встречи с «Сочи» 11 сентября (3:2 Б) пекинцы потерпели пять поражений.

В Мытищах подопечные Айвана Занатты были разбиты «Автомобилистом» (1:5). В гостевых поединках его команда уступила «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4) и «Сибири» (0:1).

Еще в одной игре в Мытищах «Куньлунь» оказался слабее «Амура» (0:2). В трех последних матчах «драконы» победили «Адмирал» (3:1), пострадали от «Динамо» Москва (3:5) и разделались с «Витязем» (4:2).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 1.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.00, а на победу «Куньлуня» — 10.5.

Разумеется, в этой встрече представители Китая будут явными аутсайдерами, которые, скорее всего, уедут из Москвы без очков.