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    ЦСКА не будет громить «Куньлунь»?

    ЦСКА — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.28) на хоккейный матч КХЛ 4 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Куньлунь»
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    ЦСКА в матче с «Ак Барсом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 4 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.20
  • X
  • 7.60
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
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    ЦСКА

    На счету столичной команды сейчас имеется 16 очков, которые она завоевала в 13 поединках. В турнирной таблице Запада москвичи занимают четвертое место.

    После сокрушительного поражения на старте сезона от «Авангарда» (0:4) ЦСКА выдал четыре победы подряд, а затем дома крупно влетел «Барысу» (3:6).

    Оправившись от погрома, подопечные Сергея Фёдорова добыли еще три победы. Прихлопнуть им удалось «Спартак» (5:3), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    В следующих матчах ЦСКА проиграл «Трактору» (1:2) и «Металлургу» Мг (0:4), а в двух недавних встречах дома московские ребята одолели «Сибирь» (1:0 ОТ) и влетели «Ак Барсу» (1:2).

    «Куньлунь»

    Представители Китая также провели 13 матчей в сезоне, но заработали при этом всего 8 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает 11-е место.

    В двух играх из пяти в начале новой регулярки «Куньлунь» сумел победить. А вот после встречи с «Сочи» 11 сентября (3:2 Б) пекинцы потерпели пять поражений.

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  • 30/09/2021

    • В Мытищах подопечные Айвана Занатты были разбиты «Автомобилистом» (1:5). В гостевых поединках его команда уступила «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4) и «Сибири» (0:1).

    Еще в одной игре в Мытищах «Куньлунь» оказался слабее «Амура» (0:2). В трех последних матчах «драконы» победили «Адмирал» (3:1), пострадали от «Динамо» Москва (3:5) и разделались с «Витязем» (4:2).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 1.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.00, а на победу «Куньлуня» — 10.5.

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    Разумеется, в этой встрече представители Китая будут явными аутсайдерами, которые, скорее всего, уедут из Москвы без очков.

    Но «армейцы» сейчас не в том состоянии, чтобы разрывать соперников крупно. В трех недавних матчах из пяти красно-синие проиграли, а в паре победных поединков все обошлось одним-двумя голами. Поэтому наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 5.5 за 2.28.

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    ЦСКА — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 04.10.2021. Прогнозы на хоккей. ЦСКА не будет громить «Куньлунь»?
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