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    Хватит ли сил «Куньлуню» на несколько голов в ворота «Витязя»?

    «Куньлунь» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Витязь»
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    Этан Уэрк
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Куньлунь» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    В 12 матчах текущего сезона команде, представляющей Китай, удалось заработать только 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает 11-е место.

    Начало чемпионата получилось для «Куньлуня» относительно неплохим. В пяти встречах он одержал две победы. Обыграли «драконы» «Ак Барс» (4:3) и «Сочи» (3:2 Б).

    А после поединка с сочинцами подопечным Айвана Занатты повезло меньше. Они уступили «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).

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    Размочить серию «Куньлунь» сумел в поединке с «Адмиралом» (3:1). В своем последнем матче китайская команда уступила «Динамо» Москва (3:5).

    «Витязь»

    Подольский коллектив в 12 играх успел забрать себе 12 баллов. Сейчас он располагается на десятой позиции в общекомандном зачете Западной конференции.

    После победы в дебютной игре сезона над «Торпедо» (6:3) «Витязю» довелось пережить неприятную серию поражений, которая продержалась семь матчей.

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    • Но 22 сентября команда Юрия Бабенко наконец-то смогла выпутаться из нее. В Ярославле «Витязь» одержал верх над «Локомотивом» (3:2).

    Еще в паре матчей «Витязь» обыграл «Амур» (4:1) и СКА (6:5 Б), а вот во втором противостоянии с «Локомотивом» «богатыри» получили запоминающуюся ответку (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Куньлуня» оценивается в 3.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Витязя» — 1.93.

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    Пекинцы, несмотря на слабенькие результаты, всегда готовы навязать соперникам свою игру в атаке. При этом «драконы» иногда забывают о статусе их противников.

    «Витязь» на данный момент не такой страшный конкурент, поэтому с ним можно сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2.5 за 2.07.

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    «Куньлунь» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на хоккей. Хватит ли сил «Куньлуню» на несколько голов в ворота «Витязя»?
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