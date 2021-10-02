В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 2 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Куньлунь» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

В 12 матчах текущего сезона команде, представляющей Китай, удалось заработать только 6 очков. В турнирной таблице Восточной конференции она занимает 11-е место.

Начало чемпионата получилось для «Куньлуня» относительно неплохим. В пяти встречах он одержал две победы. Обыграли «драконы» «Ак Барс» (4:3) и «Сочи» (3:2 Б).

А после поединка с сочинцами подопечным Айвана Занатты повезло меньше. Они уступили «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (1:5), «Трактору» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амуру» (0:2).

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Размочить серию «Куньлунь» сумел в поединке с «Адмиралом» (3:1). В своем последнем матче китайская команда уступила «Динамо» Москва (3:5).

«Витязь»

Подольский коллектив в 12 играх успел забрать себе 12 баллов. Сейчас он располагается на десятой позиции в общекомандном зачете Западной конференции.

После победы в дебютной игре сезона над «Торпедо» (6:3) «Витязю» довелось пережить неприятную серию поражений, которая продержалась семь матчей.

Но 22 сентября команда Юрия Бабенко наконец-то смогла выпутаться из нее. В Ярославле «Витязь» одержал верх над «Локомотивом» (3:2).

Еще в паре матчей «Витязь» обыграл «Амур» (4:1) и СКА (6:5 Б), а вот во втором противостоянии с «Локомотивом» «богатыри» получили запоминающуюся ответку (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» оценивается в 3.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Витязя» — 1.93.

Пекинцы, несмотря на слабенькие результаты, всегда готовы навязать соперникам свою игру в атаке . При этом «драконы» иногда забывают о статусе их противников.

«Витязь» на данный момент не такой страшный конкурент, поэтому с ним можно сыграть результативно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» больше 2.5 за 2.07.