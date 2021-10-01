В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 1 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Команда из Уфы на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В 11 встречах сезона ей удалось заработать 20 баллов.

Текущую регулярку «Салават Юлаев» начал с мощной серии из семи побед, стартовавшей с гостевых матчей против «Барыса» (5:1), «Автомобилиста» (4:2) и «Металлурга» Мг (7:2).

Затем в Уфе подопечные Томи Ламсы разделались со «Спартаком» (2:1), «Нефтехимиком» (5:1), «Куньлунем» (5:1) и «Динамо» Минск (1:0).

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Первое поражение зеленым в этом сезоне нанесла «Северсталь» (1:2). А после поединка с череповчанами «Салават» обыграл СКА (4:2), «Локомотив» (3:2 ОТ) и «Автомобилист» (3:2).

«Сибирь»

Ребята из Новосибирска также приняли участие в 11 встречах сезона, но набрать им удалось всего 7 баллов. Сейчас команда является девятой на Востоке.

После двух потерь очков на старте регулярки «Сибирь» отпраздновала первую победу. Это была гостевая встреча с «Торпедо» (0:3), после которой сибиряки еще трижды уступили.

Второй раз выиграть в чемпионате подопечным Андрея Мартемьянова удалось дома во встрече с «Куньлунем» (1:0), а затем вновь были четыре потери.

В родных стенах «Сибирь» уступила «Металлургу» Мг (1:3), а в разъездах «снеговики» потерпели поражения от «Барыса» (1:2 ОТ), «Северстали» (0:1) и ЦСКА (0:1 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.45, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.15, а на победу «Сибири» — 5.75.

Сибиряки, несмотря на свое турнирное положение, пропускают не так уж и много, а вот атака — это их слабое место .

В матче с одной из самых забивных команд Востока гостям будет трудно сохранить выгодную для них разницу в счете. Наши прогноз и ставка — победа «Салавата Юлаева» с форой -1.5 за 1.98.