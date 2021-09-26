«Нефтехимик»
Нижнекамцы после девяти матчей новой регулярки имеют в своем кармане 9 баллов и занимают седьмую строчку в рейтинге Восточной конференции.
В текущий чемпионат «Нефтехимик» ворвался без долгой раскачки, выдав три победы в трех поединках. Обыграли «волки» «Куньлунь» (5:1), «Йокерит» (4:2) и «Сибирь» (4:2).
Но после классного старта подопечные Олега Леонтьева потерпели три поражения. Уступили нижнекамцы «Салавату Юлаеву» (1:5), «Магнитке» (0:4) и «Трактору» (1:3).
Очередную победу в сезоне «Нефтехимик» одержал во встрече с «Витязем» (5:2). В паре недавних игр «волки» уступили «Сочи» (0:1) и «Спартаку» (2:3 ОТ).
«Адмирал»
Представители Дальнего Востока поучаствовали в девяти поединках чемпионата, в ходе которых заработали 6 очков и оказались девятыми в рейтинге Восточной конференции.
Текущий сезон стартовал для «Адмирала» с шести поражений. В дебюте этой неприятной серии «моряки» крупно уступили «Спартаку» (1:4).
Затем команда Александра Андриевского проиграла «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Магнитке» (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).
Выпутаться из череды неудач «Адмиралу» удалось в зарубе с «Северсталью» (4:1). Но в паре недавних игр дальневосточные ребята сдались «Металлургу» Мг (0:5) и «Ак Барсу» (1:2 Б).
Прогноз и ставка
Победа «Нефтехимика» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Адмирала» — 3.74.
Встреча в Нижнекамске пройдет между двумя не самыми мощными клубами Восточной конференции. Но «нефтяники» все же выглядят посерьезнее.
В родных стенах парни Олега Леонтьева