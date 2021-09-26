В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на арене «Нефтехимик» 26 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Нефтехимик» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы после девяти матчей новой регулярки имеют в своем кармане 9 баллов и занимают седьмую строчку в рейтинге Восточной конференции.

В текущий чемпионат «Нефтехимик» ворвался без долгой раскачки, выдав три победы в трех поединках. Обыграли «волки» «Куньлунь» (5:1), «Йокерит» (4:2) и «Сибирь» (4:2).

Но после классного старта подопечные Олега Леонтьева потерпели три поражения. Уступили нижнекамцы «Салавату Юлаеву» (1:5), «Магнитке» (0:4) и «Трактору» (1:3).

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Очередную победу в сезоне «Нефтехимик» одержал во встрече с «Витязем» (5:2). В паре недавних игр «волки» уступили «Сочи» (0:1) и «Спартаку» (2:3 ОТ).

«Адмирал»

Представители Дальнего Востока поучаствовали в девяти поединках чемпионата, в ходе которых заработали 6 очков и оказались девятыми в рейтинге Восточной конференции.

Текущий сезон стартовал для «Адмирала» с шести поражений. В дебюте этой неприятной серии «моряки» крупно уступили «Спартаку» (1:4).

Затем команда Александра Андриевского проиграла «Авангарду» (3:4 Б), СКА (2:9), «Северстали» (2:3 ОТ), «Магнитке» (3:4 ОТ) и «Динамо» Москва (3:5).

Выпутаться из череды неудач «Адмиралу» удалось в зарубе с «Северсталью» (4:1). Но в паре недавних игр дальневосточные ребята сдались «Металлургу» Мг (0:5) и «Ак Барсу» (1:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Нефтехимика» оценивается в 1.78, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.44, а на победу «Адмирала» — 3.74.

Встреча в Нижнекамске пройдет между двумя не самыми мощными клубами Восточной конференции. Но «нефтяники» все же выглядят посерьезнее.