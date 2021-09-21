В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 21 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Народная команда» в восьми встречах завоевала 12 баллов, что делает ее второй в турнирной таблице Западной конференции.

В начале новой регулярки «Спартак» одержал три победы. При родных фанатах красно-белые обыграли «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:1) и «Витязь» (3:2 ОТ).

Ну а первое поражение подопечные Бориса Миронова потерпели в противостояниях с «Салаватом Юлаевым» (1:2). Еще одну победу «Спартак» организовал над «Барысом» (4:1).

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После визита в Казахстан москвичи на своем льду слились СКА (0:2) и ЦСКА (3:5). Оборвать же неудачную серию домашних встреч помогло рижское «Динамо» (3:1).

«Авангард»

После семи поединков омичи имеют в своем резерве 8 баллов, что делает команду лишь седьмой в турнирной таблице Восточной конференции.

Текущий сезон «Авангард» начал с трех побед в Балашихе. В дебютной встрече «ястребы» разгромили ЦСКА (4:0), после чего были более скромные результаты в играх с «Адмиралом» (4:3 Б) и «Амуром» (3:2 ОТ).

Первый же гостевой матч обернулся для «Авангарда» потерей очков. В Москве подопечные Боба Хартли крупно проиграли «Динамо» (2:5).

Другие осечки «Авангард» пережил в поединках с «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7). А в недавней встрече омичи добыли победу над «Авто» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Авангарда» — 2.29.

Столичному клубу наконец-то удалось выиграть дома . Но на этом красно-белые останавливаться не будут.

В грядущем поединке они встретятся с «Авангардом», форма которого далека от идеальной. Наши прогноз и ставка — победа «Спартака» в матче за 2.05.