В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После шести матчей парни из Новосибирска имеют всего 3 очка в копилке, а в турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 11-й строчке.

Два первых матча «Сибирь» закончила потерями баллов. В Челябинске было поражение от «Трактора» (2:3 ОТ), а в Москве — разгром в дуэли с «Динамо» (0:4).

Единственную на сегодня победу подопечные Андрея Мартемьянова оформили в Нижнем Новгороде. В «Нагорном» сибиряки разделались с «Торпедо» (3:0).

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В трех последних матчах «Сибирь» проиграла, пропустив минимум 4 шайбы в каждой встрече. Покорилась команда Мартемьянова «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).

«Куньлунь»

Команда, являющаяся представителем КНР, успела сыграть в восьми матчах, но заработала в них всего 4 очка. В зачете Востока она является 10-й.

Первую победу в текущем сезоне «Куньлуню» удалось организовать 4 сентября в гостевом поединке против «Ак Барса». Встреча закончилась сенсационным камбэком пекинцев — 4:3.

А после удачного визита в Татарстан подопечные Айвана Занатты проиграли «Динамо» Рига и «Йокериту» с одинаковым результатом — 5:6.

Еще одну победу «Куньлунь» затащил в зарубе с «Сочи» (2:3 Б). Три последних же матча запомнились «Ред Стар» разгромными поражениями от «Авто» (1:5), «Салавата Юлаева» (1:5) и «Трактора» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Сибири» оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Куньлуня» — 6.10.

Разумеется, после серии погромов китайской команде будет сложно провести воодушевленный матч с «Сибирью».