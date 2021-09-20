«Сибирь»
После шести матчей парни из Новосибирска имеют всего 3 очка в копилке, а в турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 11-й строчке.
Два первых матча «Сибирь» закончила потерями баллов. В Челябинске было поражение от «Трактора» (2:3 ОТ), а в Москве — разгром в дуэли с «Динамо» (0:4).
Единственную на сегодня победу подопечные Андрея Мартемьянова оформили в Нижнем Новгороде. В «Нагорном» сибиряки разделались с «Торпедо» (3:0).
В трех последних матчах «Сибирь» проиграла, пропустив минимум 4 шайбы в каждой встрече. Покорилась команда Мартемьянова «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).
«Куньлунь»
Команда, являющаяся представителем КНР, успела сыграть в восьми матчах, но заработала в них всего 4 очка. В зачете Востока она является 10-й.
Первую победу в текущем сезоне «Куньлуню» удалось организовать 4 сентября в гостевом поединке против «Ак Барса». Встреча закончилась сенсационным камбэком пекинцев — 4:3.
А после удачного визита в Татарстан подопечные Айвана Занатты проиграли «Динамо» Рига и «Йокериту» с одинаковым результатом — 5:6.
Еще одну победу «Куньлунь» затащил в зарубе с «Сочи» (2:3 Б). Три последних же матча запомнились «Ред Стар» разгромными поражениями от «Авто» (1:5), «Салавата Юлаева» (1:5) и «Трактора» (1:4).
Прогноз и ставка
Победа «Сибири» оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Куньлуня» — 6.10.
Разумеется, после серии погромов китайской команде будет сложно провести воодушевленный матч с «Сибирью».
Но сибиряки и сами на старте регулярки застряли на дне таблицы своей конференции. На «Сибирь-Арене» нас ждет