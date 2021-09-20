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    «Куньлунь» может рассчитывать на успех в Новосибирске

    «Сибирь» — «Куньлунь». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Куньлунь»
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    Кори Кейн
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2021 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    «Сибирь»

    После шести матчей парни из Новосибирска имеют всего 3 очка в копилке, а в турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 11-й строчке.

    Два первых матча «Сибирь» закончила потерями баллов. В Челябинске было поражение от «Трактора» (2:3 ОТ), а в Москве — разгром в дуэли с «Динамо» (0:4).

    Единственную на сегодня победу подопечные Андрея Мартемьянова оформили в Нижнем Новгороде. В «Нагорном» сибиряки разделались с «Торпедо» (3:0).

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    В трех последних матчах «Сибирь» проиграла, пропустив минимум 4 шайбы в каждой встрече. Покорилась команда Мартемьянова «Нефтехимику» (2:4), «Северстали» (2:4) и «Динамо» Москва (4:5).

    «Куньлунь»

    Команда, являющаяся представителем КНР, успела сыграть в восьми матчах, но заработала в них всего 4 очка. В зачете Востока она является 10-й.

    Первую победу в текущем сезоне «Куньлуню» удалось организовать 4 сентября в гостевом поединке против «Ак Барса». Встреча закончилась сенсационным камбэком пекинцев — 4:3.

    А после удачного визита в Татарстан подопечные Айвана Занатты проиграли «Динамо» Рига и «Йокериту» с одинаковым результатом — 5:6.

    Еще одну победу «Куньлунь» затащил в зарубе с «Сочи» (2:3 Б). Три последних же матча запомнились «Ред Стар» разгромными поражениями от «Авто» (1:5), «Салавата Юлаева» (1:5) и «Трактора» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сибири» оценивается в 1.41, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Куньлуня» — 6.10.

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    Разумеется, после серии погромов китайской команде будет сложно провести воодушевленный матч с «Сибирью».

    Но сибиряки и сами на старте регулярки застряли на дне таблицы своей конференции. На «Сибирь-Арене» нас ждет равная битва аутсайдеров, в которой не будет яркого фаворита. Наши прогноз и ставка — победа «Куньлуня» с форой +1.5 за 2.13.

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    «Сибирь» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Куньлунь» может рассчитывать на успех в Новосибирске
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