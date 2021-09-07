«Торпедо»
Нижегородцы в двух матчах смогли заработать 2 очка, а разница забитых и пропущенных 6:7 делает команду восьмой в турнирной таблице Западной конференции.
В первой встрече сезона «Торпедо» в «Нагорном» принимало «Витязь». Это был сверхрезультативный поединок, в котором хозяева потерпели поражение (3:6).
Вторую игру парни Дэвида Немировски провели уже в гостях. В Казани «Торпедо» организовало проверку на прочность для «Ак Барса» и вышло победителем (3:1).
Несмотря на то что парни из Нижнего Новгорода нанесли не так много бросков в створ суммарно, они показали хорошую реализацию — 12%, чего хватило для трех шайб и первых очков в КХЛ 2021/22.
«Сибирь»
Хоккейный клуб из Новосибирска за два матча сумел внести в свой актив только 1 балл. А в зачете Восточной конференции команда заняла девятое место.
Единственное очко в новом сезоне «Сибирь» заработала 3 сентября в поединке с «Трактором». В зарубе в Челябинске гости проиграли в дополнительное время (2:3 ОТ).
Стоит отметить, что в том матче подопечные Андрея Мартемьянова быстренько завладели преимуществом в 2 гола, а затем спокойно его прошляпили.
Без интриги прошла вторая игра «Сибири», которая состоялась на «ВТБ Арене». Пытаясь противостоять «Динамо» Москва, «Сибирь» не забила ни гола и пропустила в свою сетку 4 шайбы — 0:4.
Прогноз и ставка
Победа «Торпедо» оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Сибири» — 3.56.
Учитывая результаты и форму «Сибири» на старте, «Торпедо» будет фаворитом домашней встречи.
Однако и самих нижегородцев пока нельзя назвать стабильными или круто играющими в атаке. Скорее всего, предстоящий матч