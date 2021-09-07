В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 7 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородцы в двух матчах смогли заработать 2 очка, а разница забитых и пропущенных 6:7 делает команду восьмой в турнирной таблице Западной конференции.

В первой встрече сезона «Торпедо» в «Нагорном» принимало «Витязь». Это был сверхрезультативный поединок, в котором хозяева потерпели поражение (3:6).

Вторую игру парни Дэвида Немировски провели уже в гостях. В Казани «Торпедо» организовало проверку на прочность для «Ак Барса» и вышло победителем (3:1).

Все прогнозы на КХЛ

Несмотря на то что парни из Нижнего Новгорода нанесли не так много бросков в створ суммарно, они показали хорошую реализацию — 12%, чего хватило для трех шайб и первых очков в КХЛ 2021/22.

«Сибирь»

Хоккейный клуб из Новосибирска за два матча сумел внести в свой актив только 1 балл. А в зачете Восточной конференции команда заняла девятое место.

Единственное очко в новом сезоне «Сибирь» заработала 3 сентября в поединке с «Трактором». В зарубе в Челябинске гости проиграли в дополнительное время (2:3 ОТ).

Стоит отметить, что в том матче подопечные Андрея Мартемьянова быстренько завладели преимуществом в 2 гола, а затем спокойно его прошляпили.

Без интриги прошла вторая игра «Сибири», которая состоялась на «ВТБ Арене». Пытаясь противостоять «Динамо» Москва, «Сибирь» не забила ни гола и пропустила в свою сетку 4 шайбы — 0:4.

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Сибири» — 3.56.

Учитывая результаты и форму «Сибири» на старте, «Торпедо» будет фаворитом домашней встречи.