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    «Торпедо» и «Сибирь» проведут тихую встречу?

    «Торпедо» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.86) на хоккейный матч КХЛ 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сибирь»
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    Михаил Орлов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 7 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Нижегородцы в двух матчах смогли заработать 2 очка, а разница забитых и пропущенных 6:7 делает команду восьмой в турнирной таблице Западной конференции.

    В первой встрече сезона «Торпедо» в «Нагорном» принимало «Витязь». Это был сверхрезультативный поединок, в котором хозяева потерпели поражение (3:6).

    Вторую игру парни Дэвида Немировски провели уже в гостях. В Казани «Торпедо» организовало проверку на прочность для «Ак Барса» и вышло победителем (3:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Несмотря на то что парни из Нижнего Новгорода нанесли не так много бросков в створ суммарно, они показали хорошую реализацию — 12%, чего хватило для трех шайб и первых очков в КХЛ 2021/22.

    «Сибирь»

    Хоккейный клуб из Новосибирска за два матча сумел внести в свой актив только 1 балл. А в зачете Восточной конференции команда заняла девятое место.

    Единственное очко в новом сезоне «Сибирь» заработала 3 сентября в поединке с «Трактором». В зарубе в Челябинске гости проиграли в дополнительное время (2:3 ОТ).

    Стоит отметить, что в том матче подопечные Андрея Мартемьянова быстренько завладели преимуществом в 2 гола, а затем спокойно его прошляпили.

    Без интриги прошла вторая игра «Сибири», которая состоялась на «ВТБ Арене». Пытаясь противостоять «Динамо» Москва, «Сибирь» не забила ни гола и пропустила в свою сетку 4 шайбы — 0:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Сибири» — 3.56.

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    Учитывая результаты и форму «Сибири» на старте, «Торпедо» будет фаворитом домашней встречи.

    Однако и самих нижегородцев пока нельзя назвать стабильными или круто играющими в атаке. Скорее всего, предстоящий матч пройдет спокойно, без зарубы на открытых скоростях. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.86.

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    «Торпедо» — «Сибирь»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» и «Сибирь» проведут тихую встречу?
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