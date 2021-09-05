В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

На старте сезона у череповецкой команды был один из труднейших соперников — СКА. В зарубе с питерцами «стальные» потерпели поражение — 2:3.

Несмотря на проигрыш, в дебютном матче «Северсталь» местами выглядела солиднее СКА. За час поединка она нанесла 30 бросков в створ и превратила в голы 6.67% возможностей.

Если вспомнить результаты «Северстали» в прошлом сезоне, то команда Андрея Разина финишировала шестой на Западе, а в Кубке Гагарина вылетела на стадии 1/8.

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К 14-му в истории турниру КХЛ парни из Череповца готовились в течение десяти товарищеских поединков. В четырех играх «Северсталь» прошла соперников.

«Динамо» Минск

На первый матч белорусская команда отправилась в гости в Москву, где намеревалась отобрать очки у «Динамо». Но поединок завершился крупным поражением «зубров» — 1:4.

В дуэли с московским клубом «Динамо» Минск хватило сил лишь для 17 бросков в створ, при этом белорусы показали слабенькую точность — 5.88%.

В минувшем сезоне команда под управлением Крэйга Вудкрофта оказалась седьмой в Западной конференции, а в плей-офф она завершила игру в 1/8.

В рамках предсезонной подготовки «Динамо» Минск вышло на лед шесть раз. В пяти случаях «зубрам» удалось разделаться с оппонентами.

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Динамо» Минск — 2.74.

В первом поединке сезона хоккеисты череповецкой команды проявили себя с лучшей стороны . Да, они проиграли, но показали солидную игру, которой белорусы похвастаться не сумели.

Если подопечные Разина будут действовать как в стартовом матче, они смогут накопить первые в сезоне баллы. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.46.