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    Как «Северсталь» встретит гостей из Минска?

    «Северсталь» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч КХЛ 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Динамо» Минск
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    Роберт Рооба
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 5 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Северсталь»

    На старте сезона у череповецкой команды был один из труднейших соперников — СКА. В зарубе с питерцами «стальные» потерпели поражение — 2:3.

    Несмотря на проигрыш, в дебютном матче «Северсталь» местами выглядела солиднее СКА. За час поединка она нанесла 30 бросков в створ и превратила в голы 6.67% возможностей.

    Если вспомнить результаты «Северстали» в прошлом сезоне, то команда Андрея Разина финишировала шестой на Западе, а в Кубке Гагарина вылетела на стадии 1/8.

    Все прогнозы на КХЛ

    К 14-му в истории турниру КХЛ парни из Череповца готовились в течение десяти товарищеских поединков. В четырех играх «Северсталь» прошла соперников.

    «Динамо» Минск

    На первый матч белорусская команда отправилась в гости в Москву, где намеревалась отобрать очки у «Динамо». Но поединок завершился крупным поражением «зубров» — 1:4.

    В дуэли с московским клубом «Динамо» Минск хватило сил лишь для 17 бросков в створ, при этом белорусы показали слабенькую точность — 5.88%.

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    • В минувшем сезоне команда под управлением Крэйга Вудкрофта оказалась седьмой в Западной конференции, а в плей-офф она завершила игру в 1/8.

    В рамках предсезонной подготовки «Динамо» Минск вышло на лед шесть раз. В пяти случаях «зубрам» удалось разделаться с оппонентами.

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 2.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Динамо» Минск — 2.74.

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    В первом поединке сезона хоккеисты череповецкой команды проявили себя с лучшей стороны. Да, они проиграли, но показали солидную игру, которой белорусы похвастаться не сумели.

    Если подопечные Разина будут действовать как в стартовом матче, они смогут накопить первые в сезоне баллы. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.46.

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    «Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на хоккей. Как «Северсталь» встретит гостей из Минска?
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