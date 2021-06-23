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    Удастся ли «Вегасу» перезапустить серию в пятой игре?

    «Вегас» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.45) на хоккейный матч Кубка Стэнли 23 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Монреаль»
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    «Монреаль» — «Вегас»
    В пятом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 23 июня. Начало встречи — в 04:00 мск. «Вегас» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Июня 2021 года
    Вегас
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    •  Вегас 04:00 Монреаль Монреаль
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    «Вегас»

    Выйдя в плей-офф со второго места в Западном дивизионе, «Голден Найтс» встретились с «Миннесотой» в 1/8 финала. В серии с «Минни» хоккейный клуб из Невады провел семь встреч — 4:3.

    В четвертьфинале «Вегас» попал на «Колорадо». В начале этой битвы «отбросы» дважды проиграли, а череда из четырех побед в следующих матчах обеспечила им путевку в 1/2 финала.

    На стадии 1/2 подопечные Питера Дебура пытаются пройти «Монреаль». В дебютной игре, прошедшей на «Т-Мобайл Арене», «рыцари» разнесли «Хабс» (4:1).

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    А в двух следующих поединках «Вегас» не справился с соперниками из Канады (2:3; 2:3 ОТ). Четвертый матч команда из Парадайса затащила (2:1 ОТ).

    «Монреаль»

    Канадская команда из Квебека показала не очень убедительные результаты в «регулярке», но проскочила в плей-офф, где попала на «Торонто». В серии с лидером Северного дивизиона «Хабс» победили — 4:3.

    Следующим соперником «Монреаля» был «Виннипег». Однако, в отличие от 1/8 финала, это противостояние оказалось для «трехцветных» простеньким — 4:0.

  • Кубок Стэнли. «Вегас» одолел «Монреаль» и сравнял счет в серии
  • Пятый матч команды проведут в ночь на 23 июня
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    • В полуфинале коллектив Доминика Дюшарма надеется пройти «Вегас». В дебютной их игре «Хабс» потерпели разгромное поражение в гостях (2:3).

    В паре следующих встреч «Монреаль» изменил положение в серии (3:2; 3:2 ОТ). А в недавнем матче «славные» уступили «Вегасу» в овертайме (1:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 1.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Монреаля» — 3.94.

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    Канадский клуб показал, что готов биться за путевку в финал даже с такими сильными соперниками. Перед возвращением домой коллектив Дебура сумел проснуться и добыл победу в «Белл Центре».

    Теперь в родных стенах «Голден Найтс» будут пытаться одолеть оппонентов и приступят к этому со старта поединка. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в первом периоде за 2.45.

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