«Вегас»
Выйдя в плей-офф со второго места в Западном дивизионе, «Голден Найтс» встретились с «Миннесотой» в 1/8 финала. В серии с «Минни» хоккейный клуб из Невады провел семь встреч — 4:3.
В четвертьфинале «Вегас» попал на «Колорадо». В начале этой битвы «отбросы» дважды проиграли, а череда из четырех побед в следующих матчах обеспечила им путевку в 1/2 финала.
На стадии 1/2 подопечные Питера Дебура пытаются пройти «Монреаль». В дебютной игре, прошедшей на «Т-Мобайл Арене», «рыцари» разнесли «Хабс» (4:1).
А в двух следующих поединках «Вегас» не справился с соперниками из Канады (2:3; 2:3 ОТ). Четвертый матч команда из Парадайса затащила (2:1 ОТ).
«Монреаль»
Канадская команда из Квебека показала не очень убедительные результаты в «регулярке», но проскочила в плей-офф, где попала на «Торонто». В серии с лидером Северного дивизиона «Хабс» победили — 4:3.
Следующим соперником «Монреаля» был «Виннипег». Однако, в отличие от 1/8 финала, это противостояние оказалось для «трехцветных» простеньким — 4:0.
В полуфинале коллектив Доминика Дюшарма надеется пройти «Вегас». В дебютной их игре «Хабс» потерпели разгромное поражение в гостях (2:3).
В паре следующих встреч «Монреаль» изменил положение в серии (3:2; 3:2 ОТ). А в недавнем матче «славные» уступили «Вегасу» в овертайме (1:2 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Вегаса» оценивается в 1.81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Монреаля» — 3.94.
Канадский клуб показал, что готов биться за путевку в финал даже с такими сильными соперниками. Перед возвращением домой коллектив Дебура сумел проснуться и
Теперь в родных стенах «Голден Найтс» будут пытаться одолеть оппонентов и приступят к этому со старта поединка. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» в первом периоде за 2.45.