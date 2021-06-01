В седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 1 июня. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

На старте серии с «Монреалем» команда из Онтарио потерпела поражение в домашней игре (1:2), однако затем она сделала все возможное, чтобы приблизить себя к выходу в четвертьфинал.

Сперва на своем льду «Торонто» добыл крупную победу (5:1), а затем «листочки» дважды удачно сыграли с «Хабс» и в «Белл Центре» (2:1; 4:0).

Увеличив превосходство в серии до трех побед, команда Шелдона Кифа рано начала праздновать возможный выход в 1/4. В двух следующих встречах «кабаны» уступили (3:4 ОТ; 2:3 ОТ).

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В регулярном чемпионате «Мэйпл Лифс» набрали 77 очков в 56 играх. В турнирной таблице Северного дивизиона коллектив Кифа оказался на первом месте.

«Монреаль»

Серию с «Торонто» гости из Квебека начали удачно. На «Скотиабанк Арене» они одержали победу с минимальной разницей (2:1). Выручила «Хабс» шайба в меньшинстве, заброшенная в третьем периоде.

Однако после хорошего старта «Монреаль» рассыпался. В трех поединках «славные» уступили в основное время. Сперва они крупно слились на выезде (1:5), а позже были две домашних осечки (1:2; 0:4).

Оказавшись на грани вылета, «Монреаль» начал приходить в себя. При общем счете 1:3 команда Доминика Дюшарма дважды обыграла «Торонто» (4:3 ОТ; 3:2 ОТ) и восстановила равенство.

В 56 матчах регулярного чемпионата команда из Квебека смогла заработать всего 59 баллов, но такого количества очков хватило для четвертой позиции в Северном дивизионе.

Прогноз и ставка

Победа «Торонто» оценивается в 1.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Монреаля» — 3.64.

«Торонто», сам того не желая, растранжирил солидное преимущество и довел серию до седьмого матча.

В игре, где у осторожных команд не будет права на ошибку, стоит ждать максимально сдержанной игры. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 2.06.