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    «Торонто» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч Кубка Стэнли 1 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Монреаль»
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    Йеспери Котканиеми
    В седьмом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 1 июня. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 01 Июня 2021 года
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    «Торонто»

    На старте серии с «Монреалем» команда из Онтарио потерпела поражение в домашней игре (1:2), однако затем она сделала все возможное, чтобы приблизить себя к выходу в четвертьфинал.

    Сперва на своем льду «Торонто» добыл крупную победу (5:1), а затем «листочки» дважды удачно сыграли с «Хабс» и в «Белл Центре» (2:1; 4:0).

    Увеличив превосходство в серии до трех побед, команда Шелдона Кифа рано начала праздновать возможный выход в 1/4. В двух следующих встречах «кабаны» уступили (3:4 ОТ; 2:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    В регулярном чемпионате «Мэйпл Лифс» набрали 77 очков в 56 играх. В турнирной таблице Северного дивизиона коллектив Кифа оказался на первом месте.

    «Монреаль»

    Серию с «Торонто» гости из Квебека начали удачно. На «Скотиабанк Арене» они одержали победу с минимальной разницей (2:1). Выручила «Хабс» шайба в меньшинстве, заброшенная в третьем периоде.

    Однако после хорошего старта «Монреаль» рассыпался. В трех поединках «славные» уступили в основное время. Сперва они крупно слились на выезде (1:5), а позже были две домашних осечки (1:2; 0:4).

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    • Оказавшись на грани вылета, «Монреаль» начал приходить в себя. При общем счете 1:3 команда Доминика Дюшарма дважды обыграла «Торонто» (4:3 ОТ; 3:2 ОТ) и восстановила равенство.

    В 56 матчах регулярного чемпионата команда из Квебека смогла заработать всего 59 баллов, но такого количества очков хватило для четвертой позиции в Северном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    Победа «Торонто» оценивается в 1.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Монреаля» — 3.64.

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    «Торонто», сам того не желая, растранжирил солидное преимущество и довел серию до седьмого матча.

    В игре, где у осторожных команд не будет права на ошибку, стоит ждать максимально сдержанной игры. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 2.06.

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