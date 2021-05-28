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    Игра на «Скотиабанк Арене» начнется спокойно?

    «Торонто» — «Монреаль». Прогноз и ставка (к. 1.97) на хоккейный матч Кубка Стэнли 28 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Монреаль»
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    Алекс Гальченюк
    В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 28 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 28 Мая 2021 года
    Торонто
  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:00 Монреаль Монреаль
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Торонто»

    Серию 1/8 финала против «Монреаля» «Торонто» начинал дома. Вот только первая игра пошла не по сценарию хозяев, поскольку на «Скотиабанк Арене» они позволили «Хабс» победить (2:1).

    Во второй домашней встрече «Мэйпл Лифс» снова пропустили гол первыми. Но затем в ответ они отгрузили «Монреалю» пятерку благодаря крепкому проценту реализации — 14.71% (5:1).

    После домашнего погрома команда Шелдона Кифа отправилась в «Белл Центр», чтобы продолжить давить соперников. В двух гостевых поединках «кабаны» были сильнее (2:1; 4:0).

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    По итогам регулярного сезона «Торонто» оказался первым клубом в зачете Северного дивизиона. В 56 поединках «Мэйпл Лифс» сумели заработать 77 баллов.

    «Монреаль»

    Гости из провинции Квебек начали эту серию с сенсации. После хрупких результатов в «регулярке» они попали на лидера дивизиона, которого прибили на чужом льду с помощью шайбы в меньшинстве (2:1).

    Однако упомянутый матч остался единственным успешным для «Монреаля», так как в трех следующих играх «Хабс» только отлетали от «Торонто». Еще в одном выездном поединке «славные» слились крупно (1:5).

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    • В первой же домашней игре ребята Доминика Дюшарма пытались навязать равную борьбу, но все равно уступили (1:2). В последней встрече «Хабс» слились без шансов (0:4).

    В регулярном чемпионате «Монреалю» удалось набрать всего 59 очков в 56 матчах. Но этих показателей было достаточно для четвертой строчки в Северном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торонто» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.88, на ничью — 4.58, а на победу «Монреаля» — 3.64.

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    В грядущем матче «Мэйпл Лифс» будут близки к четвертьфиналу. В родных стенах им нужно снова прибить страдающий «Монреаль» и готовиться к следующему раунду.

    Однако очные поединки этих команд не сразу начинаются результативно. Только в одной встрече из четырех предыдущих соперники забрасывали больше 1 шайбы в стартовой двадцатиминутке. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода меньше 1.5 за 1.97.

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