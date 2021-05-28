Латвия
Латвия после четырех туров занимает пятое место в турнирной таблице своей группы. У хозяев турнира есть неплохие шансы на выход в плей-офф, но все будет зависеть от результатов в ближайших матчах.
Но сборная Латвии уже показала, что готова бороться за место в первой четверке. Команда Боба Хартли успела отметиться победой над Канадой (2:0). Не те, конечно, нынче канадцы, но для латышей это в любом случае грандиозный успех.
Еще одну победу Латвия одержала в матче с Италией, но тут, в принципе, ничего другого от нее и не ждали.
А вот Казахстану и США латвийская команда уступила. Правда, в первом случае всего лишь в серии буллитов. Да и с американцам, несмотря на поражение со счетом 2:4, получился вполне достойный матч.
Норвегия
Тем временем норвежцы с тремя очка занимают предпоследнее место в группе. По всей видимости, их уже вряд ли нужно рассматривать в качестве претендентов на выход в плей-офф. Точно не в этот раз.
Пока что у сборной Норвегии лишь одна победа. Во втором туре команде Петтера Торесена обыграла итальянцев.
В остальных же матчах норвежцы проиграли — Германии (1:5), Финляндии (2:5) и Канаде (2:4). Про плей-офф тут пока все-таки рано рассуждать.
Прогноз и ставка
На победу Латвии в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Норвегии — за 3.34.
Возможно, эта встреча будет чем-то похожа по сценарию на игру Латвии с Казахстаном. Тоже будет много борьбы, но на этот раз латыши, скорее всего, выиграют. И сделают они это по итогам основного времени.
Ставка — победа Латвии
Все прогнозы на ЧМ по хоккею
за 1.94.
Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб Латвии больше 2,5 за 1.77.