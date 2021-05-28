Сборная Латвии сыграет против команды Норвегии в рамках пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 28 мая в Риге, начало — в 20:15 мск. Латвия — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Латвия

Латвия после четырех туров занимает пятое место в турнирной таблице своей группы. У хозяев турнира есть неплохие шансы на выход в плей-офф, но все будет зависеть от результатов в ближайших матчах.

Но сборная Латвии уже показала, что готова бороться за место в первой четверке. Команда Боба Хартли успела отметиться победой над Канадой (2:0). Не те, конечно, нынче канадцы, но для латышей это в любом случае грандиозный успех.

Еще одну победу Латвия одержала в матче с Италией, но тут, в принципе, ничего другого от нее и не ждали.

А вот Казахстану и США латвийская команда уступила. Правда, в первом случае всего лишь в серии буллитов. Да и с американцам, несмотря на поражение со счетом 2:4, получился вполне достойный матч.

Норвегия

Тем временем норвежцы с тремя очка занимают предпоследнее место в группе. По всей видимости, их уже вряд ли нужно рассматривать в качестве претендентов на выход в плей-офф. Точно не в этот раз.

Пока что у сборной Норвегии лишь одна победа. Во втором туре команде Петтера Торесена обыграла итальянцев.

В остальных же матчах норвежцы проиграли — Германии (1:5), Финляндии (2:5) и Канаде (2:4). Про плей-офф тут пока все-таки рано рассуждать.

Прогноз и ставка

На победу Латвии в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Норвегии — за 3.34.

Возможно, эта встреча будет чем-то похожа по сценарию на игру Латвии с Казахстаном. Тоже будет много борьбы, но на этот раз латыши, скорее всего, выиграют. И сделают они это по итогам основного времени.

Ставка — победа Латвии

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за 1.94.

Также можно рассмотреть ставку на тотал заброшенных шайб Латвии больше 2,5 за 1.77.