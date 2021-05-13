В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 13 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

В 55 встречах регулярного чемпионата канадский клуб из Онтарио сумел заработать 49 очков, что позволяет ему находиться на шестой строчке в рейтинге Северного дивизиона.

С 17 по 23 апреля «Оттава» успела провести серию из трех побед, которая прервалась 25 числа в дуэли с «Ванкувером» (2:4). Но после этого поражения «полководцы» выиграли еще пять поединков из семи.

Дважды подопечные Ди Джея Смита на своем льду одолели «Ванкувер» (2:1; 6:3). А после потери баллов в игре с «Монреалем» (2:3 ОТ) «Сенс» прихлопнули «Виннипег» (2:1).

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Еще в одном домашнем матче «Оттава» раскатала «Монреаль» (5:1), а позже в гостях она снесла «Виннипег» (4:2). В последнем поединке «сенаторы» были раздавлены «Калгари» (1:6).

«Торонто»

Еще один представитель Онтарио провел в чемпионате 54 встречи и заработал 76 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона он уже никуда не сдвинется с первого места.

21 апреля «Торонто» потерпел поражение от «Ванкувера» (3:6). Для «листочков» это был пятый поединок кряду без побед. Однако позже они смогли красиво выпутаться из полосы невезений.

После осечки в игре с «Накс» подопечные Шелдона Кифа дважды прибили «Виннипег» (5:3; 4:1). Далее ребята из Онтарио разгромили «Монреаль» (4:1) и «Ванкувер» (4:1; 5:1).

Прервалась победная серия в поединке с «Монреалем» 4 мая (2:3 ОТ). Но в двух следующих матчах «Торонто» на своем льду отомстил «трехцветным» (5:2; 3:2).

Прогноз

Победа «Оттавы» оценивается в 3.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Торонто» — 1.74.

Для «Оттавы», как и для «Торонто», грядущий матч ничего не решит, однако в «Канадиен Тайер Центре» сойдутся принципиальные противники, которые всегда готовы доставить друг другу проблемы.

Команда Смита в последних матчах начала выигрывать и демонстрировать высокую результативность. Однако проснулись «сенаторы» поздно. В грядущем поединке «Сенс» устроят «теплый прием» гостям из Торонто. Наши прогноз и ставка — победа «Оттавы» с форой +1.5 за 1.79.