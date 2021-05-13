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    Выстоит ли «Оттава» в дерби с «Торонто»?

    «Оттава» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 1.79) на хоккейный матч НХЛ 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Торонто»
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    Тим Штюцле
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Торонто». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 13 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Мая 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.95
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    «Оттава»

    В 55 встречах регулярного чемпионата канадский клуб из Онтарио сумел заработать 49 очков, что позволяет ему находиться на шестой строчке в рейтинге Северного дивизиона.

    С 17 по 23 апреля «Оттава» успела провести серию из трех побед, которая прервалась 25 числа в дуэли с «Ванкувером» (2:4). Но после этого поражения «полководцы» выиграли еще пять поединков из семи.

    Дважды подопечные Ди Джея Смита на своем льду одолели «Ванкувер» (2:1; 6:3). А после потери баллов в игре с «Монреалем» (2:3 ОТ) «Сенс» прихлопнули «Виннипег» (2:1).

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    Еще в одном домашнем матче «Оттава» раскатала «Монреаль» (5:1), а позже в гостях она снесла «Виннипег» (4:2). В последнем поединке «сенаторы» были раздавлены «Калгари» (1:6).

    «Торонто»

    Еще один представитель Онтарио провел в чемпионате 54 встречи и заработал 76 очков. В турнирной таблице Северного дивизиона он уже никуда не сдвинется с первого места.

    21 апреля «Торонто» потерпел поражение от «Ванкувера» (3:6). Для «листочков» это был пятый поединок кряду без побед. Однако позже они смогли красиво выпутаться из полосы невезений.

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    • После осечки в игре с «Накс» подопечные Шелдона Кифа дважды прибили «Виннипег» (5:3; 4:1). Далее ребята из Онтарио разгромили «Монреаль» (4:1) и «Ванкувер» (4:1; 5:1).

    Прервалась победная серия в поединке с «Монреалем» 4 мая (2:3 ОТ). Но в двух следующих матчах «Торонто» на своем льду отомстил «трехцветным» (5:2; 3:2).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 3.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.10, а на победу «Торонто» — 1.74.

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    Для «Оттавы», как и для «Торонто», грядущий матч ничего не решит, однако в «Канадиен Тайер Центре» сойдутся принципиальные противники, которые всегда готовы доставить друг другу проблемы.

    Команда Смита в последних матчах начала выигрывать и демонстрировать высокую результативность. Однако проснулись «сенаторы» поздно. В грядущем поединке «Сенс» устроят «теплый прием» гостям из Торонто. Наши прогноз и ставка — победа «Оттавы» с форой +1.5 за 1.79.

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