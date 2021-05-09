В матче регулярного сезона НХЛ «Торонто» будет принимать «Монреаль». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» 9 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

В турнирной таблице Северного дивизиона команда из Онтарио, Канада, находится на первом месте. В 53 поединках «регулярки» ей удалось набрать 74 балла.

21 апреля «Торонто» потерпел поражение от «Ванкувера» (3:6). Этот матч стал пятым кряду, в котором «листочки» уступили. После дуэли с «Накс» они одержали пять побед.

Сперва в гостях подопечные Шелдона Кифа дважды разобрались с «Виннипегом» (5:3; 4:1). А затем на чужом льду они успели разгромить и «Монреаль» (4:1).

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Вернувшись в родные стены, «Торонто» принял «Ванкувер». В парочке матчей «кабаны» снесли оппонентов (4:1; 5:1). Позже «Мэйпл Лифс» проиграли (2:3 ОТ) и победили «Монреаль» (5:2).

«Монреаль»

Канадский клуб из провинции Квебек также принял участие в 53 матчах регулярного сезона. В турнирной таблице Северного дивизиона он находится на четвертом месте с 57 баллами на счету.

В трех встречах из четырех в конце апреля «Монреаль» сразился с «Калгари» в «Скоушабэнк-Сэдлдоум». В двух поединках «Хабс» уступили (2:4; 2:5), а еще в одном они взяли верх (2:1).

Это была последняя победа «Монреаля» в гостях. После упомянутого противостояния с «Флеймз» подопечные Доминика Дюшарма крупно велели «Торонто» (1:4).

Позже на своем льду «Монреаль» разобрался с «Виннипегом» (5:3), «Оттавой» (3:2 ОТ) и «Торонто» (3:2 ОТ). А в последних встречах «трехцветные» были разгромлены «Оттавой» (1:5) и «Торонто» (2:5).

Прогноз

Победа «Торонто» оценивается в 1.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Монреаля» — 3.62.

Несмотря на свои неудачи, «Монреаль» все же надежно закрепился в топ-4 Северного дивизиона. Команда Дюшарма близка к выходу в плей-офф.

Но оттягивать торжественный момент под самый конец «регулярки» «Хабс» не хотелось бы. В дуэли с «Торонто» гости попробуют отнять очки у лидеров. Наши прогноз и ставка — победа «Монреаля» с форой +1.5 за 1.64.