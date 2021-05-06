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    Дома «Сент-Луис» спокойно пройдет «Анахайм»?

    «Сент-Луис» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 1.70) на хоккейный матч НХЛ 6 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Анахайм»
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    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 6 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сент-Луис» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сент-Луис»

    Коллектив из Миссури провел в регулярном первенстве 50 поединков, в которых заработал 55 баллов. В турнирной таблице Западного дивизиона он занимает четвертую позицию.

    Но совсем недавно «Сент-Луис» мог усложнить себе задачу по выходу в плей-офф, поскольку с 15 по 23 апреля он потерпел три поражения в основное время.

    В ходе этого отрезка «ноты» проиграли «Колорадо» (3:4), «Аризоне» (2:3) и снова «Колорадо» (2:4). Но в четырех следующих встречах «музыканты» были сильнее соперников.

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    Команда Беруби прибила «Эвеланш» (5:3; 4:1) и «Миннесоту» (4:3; 4:4 ОТ). Позже «Сент-Луис» слился «Миннесоте» (3:4 ОТ) и обыграл «Анахайм» 4 мая (3:1).

    «Анахайм»

    Калифорнийский клуб находится на последнем месте в турнирной таблице Западного дивизиона. В 53 поединках регулярного сезона «Дакс» заработали всего 39 баллов.

    С 17 по 27 апреля «Анахайм» застрял в привычной для себя полосе поражений. На сей раз она дошла до пяти матчей и началась с домашних поединков против «Вегаса» (0:4; 2:5).

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    • В следующих встречах подопечные Далласа Экинса крупно влетели «Лос-Анджелесу» (1:4), «Вегасу» (1:5) и снова «Лос-Анджелесу» (1:4). А размочить предыдущие потери «кряквам» удалось в очередной игре с «Кингз» (3:2).

    С соперником из одного штата «Анахайм» зарубился еще в двух поединках, в которых потерпел поражение (1:2) и одержал разгромную победу (6:2). А в последнем матче «Дакс» уступили «Сент-Луису» (1:3).

    Прогноз

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Анахайма» — 4.31.

    «Сент-Луис» удачно закрепился в первой четверке дивизиона, опередив «Аризону» на 5 баллов. Кроме того, у «музыкантов» имеются игры в запасе.

    Оттягивать свой выход в плей-офф на последние поединки коллектив Беруби не станет, поэтому он будет стараться набрать как можно больше очков во встречах с аутсайдерами. Наши прогноз и ставка — победа «Сент-Луиса» за 1.70.

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