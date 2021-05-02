В матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Питтсбург». Матч пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 2 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В турнирной таблице Восточного дивизиона столичная команда находится на первом месте с 69 баллами в резерве. Путевку в плей-офф она также уже завоевала.

16 апреля «Вашингтон» у себя дома пострадал от последнего клуба дивизиона «Баффало» (2:5), после чего он провел четыре матча на чужом льду. В трех гостевых встречах «Кэпс» были сильнее соперников.

В первой игре данного отрезка подопечные Питера Лавиолетта разгромили «Филадельфию» (6:3), после чего они крупно влетели «Бостону» (3:6). В двух следующих поединках «Кэпс» взяли верх над «Айлендерс» (1:0 Б; 6:3).

Все прогнозы на НХЛ

Затем противостояние с «островитянами» перекочевало на «Кэпитал Уан Арену», где «Вашингтон» снова одержал победу (1:0). В последней встрече столичный клуб не справился с «Питтсбургом» (4:5 ОТ).

«Питтсбург»

Ребята из Пенсильвании провели в чемпионате 51 встречу. «Пенс» заработали 69 очков, а в турнирной таблице Восточного дивизиона команда занимает вторую строчку.

Последний раз в гостях «Питтсбург» проигрывал 18 апреля. Тогда в «КиБанк Центре» «Баффало» неожиданно огорчил топ-клуб «Востока» (4:2).

После неудачи в Буффало подопечные Майка Салливана стрельнули 4-матчевой серией побед на своем льду. Трижды «пингвины» хлопнули «Джерси» (7:6; 5:1; 4:2), а еще раз они минимально обыграли «Бостон» (1:0).

Следующая встреча с «Брюинз» оказалась для «Питтсбурга» неудачной (1:3). В последнем поединке «Пенс» на «Кэпитал Уан Арене» разобрались с «Вашингтоном» (5:4 ОТ).

Прогноз

Победа «Вашингтона» оценивается в 2.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу «Питтсбурга» — 2.60.

Очередная встреча команд, испытывающих неприязнь друг к другу, подарила «верховую» результативность. Кроме того, оба соперника оформили себе выход в плей-офф.

От очередной их битвы снова стоит ждать большого количества голов и равной игры. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 за 1.68.