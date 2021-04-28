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    Станет ли шестой матч серии последним в финале Кубка Гагарина?

    «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч финала Кубка Гагарина 28 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — ЦСКА
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    ЦСКА — «Авангард». Пятый матч серии
    В шестом матче финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Балашиха» 28 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Апреля 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Авангард»

    На стадии четвертьфинала конференции омская команда спокойно разобралась с «Автомобилистом» — 4:1, после чего ей пришлось повозиться с «Магниткой» в 1/2, но своего «ястребы» добились — 4:2.

    В финале «Востока» у «Авангарда» было не все так гладко. На этом этапе омичи встретились с «Ак Барсом» и довели свое противостояние до семи матчей.

    В последней игре, где права на ошибку у соперников не было, дело дошло до овертайма. А в дополнительное время Оливер Каски точным ударом вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина — 4:3 в серии.

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    Не менее напряженно проходит и финал, в котором омичи успели крупно обыграть ЦСКА (4:1), после чего они дважды слились (0:3; 1:2). В последних же поединках «ястребы» оказались сильнее (4:3 ОТ; 2:0).

    ЦСКА

    Самым спокойным для московской команды был четвертьфинал, в ходе которого «армейцы» без особых усилий разделались со «Спартаком» — 4:0. А вот в полуфинале была жара.

    Там ЦСКА устроил зарубу с «Локомотивом». Их серия подарила семь поединков. В последнем матче «кони» на своем льду добыли скромную победу (2:0), благодаря чему и прошли в финал конференции — 4:3.

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    • В финале «Запада» зрителей ждало армейское дерби. Началось оно с трех побед ЦСКА, после которых СКА свел разрыв к минимуму. В шестом поединке коллектив Игоря Никитина довел до конца начатое дело — 4:2.

    На старте финала Кубка Гагарина ЦСКА крупно влетел «Авангарду» (1:4). В двух других встречах он перевернул ход серии (3:0; 2:1). Однако в последних играх «армейцы» потерпели поражения (3:4 ОТ; 0:2).

    Прогноз

    Победа «Авангарда» оценивается в 3.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу ЦСКА — 2.15.

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    В текущем сезоне ЦСКА один раз принимал участие в матче, где проигрыш означал бы вылет. Это была седьмая встреча с «Локо», которую «армейцы» затащили (2:0).

    Сейчас у москвичей ситуация не лучше. Одна осечка лишит их Кубка Гагарина. Однако команда Никитина умеет собираться на большие матчи, поэтому в данной серии еще ничего не решится. Наши прогноз и ставка — победа ЦСКА в матче за 1.67.

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