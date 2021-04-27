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    «Оттава» просто так не отдаст очки «Ванкуверу»

    «Оттава» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 27 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Ванкувер»
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    Дрейк Батерсон
    В матче регулярного сезона НХЛ «Оттава» будет принимать «Ванкувер». Матч пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 27 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Оттава»

    Канадский коллектив из провинции Онтарио провел в регулярном первенстве 48 матчей, в которых сумел заработать 38 баллов. В таблице Северного дивизиона он находится на последнем месте.

    В первой половине апреля «Оттава» пережила серию из четырех поражений, во время которой «Сенс» уступили «Виннипегу» (3:4), «Эдмонтону» (2:4; 1:3) и «Торонто» (5:6).

    Выпутаться из негативной полосы «Оттаве» удалось благодаря победе над «Виннипегом» 13 апреля (4:2). А затем «полководцы» влетели «Джетс» (2:3).

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    В трех следующих матчах коллектив Ди Джея Смита был неотразим. Он обыграл «Монреаль» (4:0), «Калгари» (4:2) и «Ванкувер» (3:0). В последнем же поединке с «Накс» «Оттава» оказалась слабее (2:4).

    «Ванкувер»

    Команда из провинции Британская Колумбия, Канада, сыграла в 41 матче чемпионата. На данный момент она занимает шестое место в зачете Северного дивизиона.

    Незадолго до ухода на вынужденную самоизоляцию «Ванкувер» потерпел три поражения подряд. «Накс» проиграли «Монреалю» (4:5 Б) и «Виннипегу» (0:4; 1:5).

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    • Вернувшись после карантина, подопечные Трэвиса Грина провели четыре встречи, в трех из которых они победили. Сперва дважды «Кэнакс» хлопнули «Торонто» (3:2 ОТ; 6:3).

    А соперником «Ванкувера» в последних матчах была «Оттава». На «Роджерс Арене» хозяева потерпели крупное поражение (0:3) и одержали над «сенаторами» верх (4:2).

    Прогноз

    Победа «Оттавы» оценивается в 2.72, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Ванкувера» — 2.39.

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    В текущем сезоне «Оттава» принимала «Ванкувер» дважды. В обоих встречах на своем льду «сенаторы» проиграли после основного времени.

    Коллектив Ди Джея Сита будет сопротивляться и в третьем их очном матче в «Канадиен Тайер Центре». Наши прогноз и ставка — победа «Оттавы» с форой +1 за 1.66.

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