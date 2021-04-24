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    Сколько голов подарит еще одна встреча в Балашихе?

    «Авангард» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.87) на хоккейный матч финала Кубка Гагарина 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — ЦСКА
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    Матч между «Авангардом» и ЦСКА, прошедший в Москве
    В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Балашиха» 24 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 24 Апреля 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Авангард»

    Свой путь к финалу Кубка Гагарина в плей-офф «Авангард» начал с противостояния с «Автомобилистом». Серию против екатеринбуржцев «ястребы» провели уверенно — 4:1.

    Следующим соперником «Авангарда» в раунде на вылет оказался «Металлург» Мг. Полуфинал конференции подарил зрителям 6 матчей, в которых четырежды омичи были сильнее — 4:2.

    Ну а самая жестокая заруба состоялась в финале «Востока», где «Авангард» провел семь поединков с «Ак Барсом». Напряженная серия завершилась в Казани, где Оливер Каски вырвал победу в овертайме (4:3 ОТ). С таким же счетом закончилась и их итоговая битва — 4:3.

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    В финале Кубка Гагарина команда Боба Хартли успела разгромить ЦСКА (4:1), после чего сама влетела крупно (0:3). А в третьем поединке серии «Авангард» проиграл (1:2).

    ЦСКА

    Первая стадия плей-офф оказалась для ЦСКА максимально спокойной. В столичном дерби красно-синие легко разобрались со «Спартаком» — 4:0.

    Серьезное сопротивление «армейцы» почувствовали в полуфинале «Запада», где они противостояли «Локомотиву». Соперничество клубов дошло до семи матчей. В последнем поединке ЦСКА добыл сухую победу (2:0), которая помогла вытащить серию — 4:3.

    В финале конференции состоялось армейское дерби. Оно подарило зрителям шесть игр. В четырех из них подопечные Игоря Никитина одержали уверенные победы — 4:2.

    Финал Кубка Гагарина ЦСКА начал с домашнего поражения от «Авангарда» (1:4). Во второй встрече москвичи выровняли положение (3:0). А в Балашихе гости вышли вперед (2:1).

    Прогноз

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу ЦСКА — 2.35.

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    После успешной первой встречи в Балашихе московские гости будут действовать осторожнее, чтобы развить преимущество перед возвращением домой.

    В четвертом поединке ЦСКА попробует засушить игру. Поэтому в очередной раз слишком много голов зрители не увидят. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 1.87.

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