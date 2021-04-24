В четвертом матче финала Кубка Гагарина «Авангард» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет на арене «Балашиха» 24 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Авангард» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Свой путь к финалу Кубка Гагарина в плей-офф «Авангард» начал с противостояния с «Автомобилистом». Серию против екатеринбуржцев «ястребы» провели уверенно — 4:1.

Следующим соперником «Авангарда» в раунде на вылет оказался «Металлург» Мг. Полуфинал конференции подарил зрителям 6 матчей, в которых четырежды омичи были сильнее — 4:2.

Ну а самая жестокая заруба состоялась в финале «Востока», где «Авангард» провел семь поединков с «Ак Барсом». Напряженная серия завершилась в Казани, где Оливер Каски вырвал победу в овертайме (4:3 ОТ). С таким же счетом закончилась и их итоговая битва — 4:3.

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В финале Кубка Гагарина команда Боба Хартли успела разгромить ЦСКА (4:1), после чего сама влетела крупно (0:3). А в третьем поединке серии «Авангард» проиграл (1:2).

ЦСКА

Первая стадия плей-офф оказалась для ЦСКА максимально спокойной. В столичном дерби красно-синие легко разобрались со «Спартаком» — 4:0.

Серьезное сопротивление «армейцы» почувствовали в полуфинале «Запада», где они противостояли «Локомотиву». Соперничество клубов дошло до семи матчей. В последнем поединке ЦСКА добыл сухую победу (2:0), которая помогла вытащить серию — 4:3.

В финале конференции состоялось армейское дерби. Оно подарило зрителям шесть игр. В четырех из них подопечные Игоря Никитина одержали уверенные победы — 4:2.

Финал Кубка Гагарина ЦСКА начал с домашнего поражения от «Авангарда» (1:4). Во второй встрече москвичи выровняли положение (3:0). А в Балашихе гости вышли вперед (2:1).

Прогноз

Победа «Авангарда» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу ЦСКА — 2.35.

После успешной первой встречи в Балашихе московские гости будут действовать осторожнее, чтобы развить преимущество перед возвращением домой.

В четвертом поединке ЦСКА попробует засушить игру. Поэтому в очередной раз слишком много голов зрители не увидят. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 1.87.