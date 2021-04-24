«Авангард»
Свой путь к финалу Кубка Гагарина в плей-офф «Авангард» начал с противостояния с «Автомобилистом». Серию против екатеринбуржцев «ястребы» провели уверенно — 4:1.
Следующим соперником «Авангарда» в раунде на вылет оказался «Металлург» Мг. Полуфинал конференции подарил зрителям 6 матчей, в которых четырежды омичи были сильнее — 4:2.
Ну а самая жестокая заруба состоялась в финале «Востока», где «Авангард» провел семь поединков с «Ак Барсом». Напряженная серия завершилась в Казани, где Оливер Каски вырвал победу в овертайме (4:3 ОТ). С таким же счетом закончилась и их итоговая битва — 4:3.
В финале Кубка Гагарина команда Боба Хартли успела разгромить ЦСКА (4:1), после чего сама влетела крупно (0:3). А в третьем поединке серии «Авангард» проиграл (1:2).
ЦСКА
Первая стадия плей-офф оказалась для ЦСКА максимально спокойной. В столичном дерби красно-синие легко разобрались со «Спартаком» — 4:0.
Серьезное сопротивление «армейцы» почувствовали в полуфинале «Запада», где они противостояли «Локомотиву». Соперничество клубов дошло до семи матчей. В последнем поединке ЦСКА добыл сухую победу (2:0), которая помогла вытащить серию — 4:3.
В финале конференции состоялось армейское дерби. Оно подарило зрителям шесть игр. В четырех из них подопечные Игоря Никитина одержали уверенные победы — 4:2.
Финал Кубка Гагарина ЦСКА начал с домашнего поражения от «Авангарда» (1:4). Во второй встрече москвичи выровняли положение (3:0). А в Балашихе гости вышли вперед (2:1).
Прогноз
Победа «Авангарда» оценивается в 2.74, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу ЦСКА — 2.35.
После успешной первой встречи в Балашихе московские гости будут действовать осторожнее, чтобы развить преимущество перед возвращением домой.
В четвертом поединке ЦСКА попробует засушить игру. Поэтому в очередной раз слишком много голов зрители не увидят. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4 за 1.87.