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    «Монреаль» придет в себя после ряда поражений?

    «Монреаль» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2021 года

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    «Монреаль» в матче с «Калгари» 15 апреля
    В матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль» будет принимать «Калгари». Матч пройдет в «Белл Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Монреаль» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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    «Монреаль»

    Коллектив из провинции Квебек, Канада, находится на четвертой позиции в рейтинге Северного дивизиона. Сейчас на его счету 45 очков, добытых в 40 поединках.

    В начале апреля «Монреаль» дважды встретился с «Оттавой». В играх против последнего клуба дивизиона «Хабс» одержали одну победу (4:1) и потерпели неудачу (3:6).

    Позже команда Доминика Дюшарма взяла верх над «Эдмонтоном» (3:2 ОТ), после чего в трех матчах кряду она осталась без очков. Уступили «трехцветные» «Торонто» (2:3) и «Виннипегу» (2:4; 0:5).

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    Прервать полосу поражений «Монреалю» удалось в дуэли с «Торонто» 13 апреля (4:2), но в своей последней игре «Хабс» дома крупно уступили «Калгари» (1:4).

    «Калгари»

    Канадский клуб из провинции Альберта имеет в копилке 41 очко, добытое в 43 поединках. В турнирной таблице Северного дивизиона он занимает пятое место.

    С 30 марта по 6 апреля «Калгари» успел провести четыре встречи, но в каждой «огоньки» проиграли. Негативный отрезок начался с домашнего матча против «Виннипега» (1:5).

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    • Затем коллектив Дэррила Саттера оказался слабее «Эдмонтона» (2:3), а в двух следующих встречах «Флеймз» на своем льду не справились с «Торонто» (2:4; 3:5).

    Прервать полосу невезений «огонькам» удалось 11 апреля, когда ребята Саттера прошлись катком по «Эдмонтону» (5:0). В двух последних матчах «Калгари» победил «Торонто» (3:2 ОТ) и «Монреаль» (4:1).

    Прогноз

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Калгари» — 2.98.

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    «Калгари» никому не уступает уже три матча кряду, в то время как «Монреаль» начал часто терять баллы.

    Но на своем льду коллектив Дюшарма требует реванш за недавнее крупное поражение. Дома клуб из зоны плей-офф постарается завладеть преимуществом и поставить на место гостей из Альберты. Наши прогноз и ставка — победа «Монреаля» в матче за 1.63.

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