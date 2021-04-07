В третьем матче финала «Востока» «Авангард» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на арене «Балашиха» 7 апреля. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Омичи в регулярном сезоне оказались вторыми в турнирной таблице Восточной конференции. А первым их соперником в плей-офф был «Автомобилист».

В дебютных играх в Балашихе «Авангард» добыл пару побед (3:0; 4:3), после чего потерпел неудачу в Екатеринбурге (1:2). Но сенсации в этой серии не произошло, «ястребы» в двух других встречах добили соперников (4:3 ОТ; 3:1).

В полуфинале конференции подопечные Боба Хартли в первом же матче крупно влетели «Магнитке» (2:5). Затем омичи добыли две победы (2:1 ОТ; 3:0) и были разгромлены в четвертой встрече (1:7).

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Еще в паре игр с «Металлургом» Мг «Авангарду» удалось добыть крупные победы (4:0; 5:1). А на старте финала «Востока» омская команда дважды разобралась с «Ак Барсом» (3:1; 2:0).

«Ак Барс»

Казанский клуб закончил регулярный чемпионат на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. А в плей-офф он попал на «Торпедо».

Помучиться «Ак Барсу» пришлось только в стартовом поединке, в котором «коты» добыли нужный результат в дополнительное время (2:1). В трех других матчах они победили крупно (4:1; 4:0; 4:1).

В рамках полуфинала «Востока» состоялось «зеленое дерби». Команда Дмитрия Квартальнова одержала четыре победы подряд над «Салаватом Юлаевым» (4:1; 2:1 ОТ; 2:1; 3:2).

Беспроигрышная серия в плей-офф, состоявшая из восьми матчей, была прервана «Авангардом» 3 апреля (1:3). Уступил «Ак Барс» и во втором поединке на «Татнефть-Арене» (0:2).

Прогноз

Победа «Авангарда» в третьем матче серии оценивается в 2.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Ак Барса» — 2.86.

Финал «Востока» казанский клуб начал провально, дважды уступив на своем льду. Теперь у «Авангарда» будет солидное преимущество перед поединками в «Балашихе».

Команда Боба Хартли попробует развить успех, в то время как гости намерены сократить отставание. От мотивированных топов «Востока» есть смысл ожидать хорошей результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.65.