В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Сыграв в 35 матчах регулярного первенства, клуб из Пенсильвании получил 46 баллов. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на третьем месте.

Пару недель назад у «Питтсбурга» был небольшой отрезок, за который «Пенс» успели растранжирить очки. В одном из поединков команда уступила «Бостону» (1:2).

В трех других встречах подопечные Майка Салливана зарубились с «Нью-Джерси». Два раза «пингвины» проиграли (2:3; 1:2 ОТ), а между теми матчами была победа (3:1).

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В недавних же поединках «Питтсбург» идет без потерь. Пару раз на «PPG Paints-арене» команда прибила «Баффало» (5:2; 4:0) и добыла уверенную победу над «Айлендерс» (6:3).

«Айлендерс»

Команда из Нью-Йорка в своих 35 поединках заработала 48 очков. В зачете Восточного дивизиона она занимает второе место, опережая «Питтсбург» на 2 пункта.

С 1 по 14 марта «Айлендерс» добыли девять побед подряд. Дотянуть серию до десяти матчей «островитянам» помешал «Вашингтон», которому «Айлс» уступили в гостях (1:3).

После потери очков в дуэли с «Кэпс» на «Кэпитал Уан Арене» команда Барри Троца вернулась домой, где в «Нассау Колизеум» она проиграла «Филадельфии» (3:4).

Но в двух следующих встречах с «летчиками» «Айлендерс» оказались сильнее (6:1; 2:1 ОТ). Позже ребята с Бруклина хлопнули «Бостон» (4:3 ОТ) и крупно проиграли «Питтсбургу» (3:6).

Прогноз

Победа «Питтсбурга» оценивается в 2.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.16, а на победу «Айлендерс» — 2.50.

Вторая по результативности команда дивизиона провела яркий матч против «Айлендерс» и сократила разрыв между соперниками до двух баллов.

Еще в одном поединке «Пенс» попытаются сравняться по очкам. Поэтому на «PPG Paints-арене» стоит ожидать еще одной веселой встречи. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.61.