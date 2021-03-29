«Бостон»
В 30 матчах регулярного первенства клубу из Бостона удалось насобирать 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на четвертой позиции.
Недавно «Бостон» пережил парочку крупных поражений. В одном из поединков «медведи» в «ТД Гарден» зарубились с «Рейнджерс». В этой игре «Бис» уступили всухую (0:4).
В следующем матче команда Брюса Кэссиди влетела «Питтсбургу» на «PPG Paints-арене» (1:4). Во второй гостевой встрече бостонский клуб победил (2:1).
Позже «Бис» на чужом льду прибили «Баффало» (4:1), а вернувшись в родные стены, «Бостон» уступил «Айлендерс» (3:4 ОТ) и разобрался с «Баффало» (3:2).
«Нью-Джерси»
Пока команде из Ньюарка трудно сдвинуться с седьмого места в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 32 играх «регулярки» она заработала 28 баллов.
После серии из четырех поражений «Нью-Джерси» добыл несколько важных побед над топами Восточного дивизиона. В одном из таких поединков «Девс» обыграли «Питтсбург» (3:2).
Во второй дуэли с «пингвинами» ребята Линди Раффа уступили (1:3), а в третьей игре против «Питтсбурга» коллектив из Ньюарка вырвал победу (2:1 ОТ).
Успел «Нью-Джерси» отобрать очки и у «Филадельфии» (4:3). А вот в паре поединков с «Вашингтоном» подопечные Линди Раффа дважды остались без набранных баллов (3:4; 0:4).
Прогноз
Победа «Бостона» оценивается в 1.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Нью-Джерси» — 4.18.
Несмотря на свое турнирное положение, «дьяволы» иногда способны навязать борьбу топ-клубам Восточного дивизиона.
В текущем сезоне «Девс» встретились с «Бостоном» 4 раза. Ребята из Ньюарка победили трижды. Но только одна игра порадовала 5 голами. В остальных поединках заброшенных шайб было меньше.
Не смогут гости разгромить «Бис» и в пятом противостоянии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 1.60.