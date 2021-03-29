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    Сколько шайб «Нью-Джерси» вколотит «Бостону»?

    «Бостон» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 1.60) на хоккейный матч НХЛ 29 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Нью-Джерси»
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    Майлз Вуд
    В матче регулярного сезона НХЛ «Бостон» будет принимать «Нью-Джерси». Матч пройдет в «ТД Гарден» 29 марта. Начало встречи — в 00:30 мск. «Бостон» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.72
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Бостон»

    В 30 матчах регулярного первенства клубу из Бостона удалось насобирать 39 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он находится на четвертой позиции.

    Недавно «Бостон» пережил парочку крупных поражений. В одном из поединков «медведи» в «ТД Гарден» зарубились с «Рейнджерс». В этой игре «Бис» уступили всухую (0:4).

    В следующем матче команда Брюса Кэссиди влетела «Питтсбургу» на «PPG Paints-арене» (1:4). Во второй гостевой встрече бостонский клуб победил (2:1).

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    Позже «Бис» на чужом льду прибили «Баффало» (4:1), а вернувшись в родные стены, «Бостон» уступил «Айлендерс» (3:4 ОТ) и разобрался с «Баффало» (3:2).

    «Нью-Джерси»

    Пока команде из Ньюарка трудно сдвинуться с седьмого места в турнирной таблице Восточного дивизиона. В 32 играх «регулярки» она заработала 28 баллов.

    После серии из четырех поражений «Нью-Джерси» добыл несколько важных побед над топами Восточного дивизиона. В одном из таких поединков «Девс» обыграли «Питтсбург» (3:2).

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    • Во второй дуэли с «пингвинами» ребята Линди Раффа уступили (1:3), а в третьей игре против «Питтсбурга» коллектив из Ньюарка вырвал победу (2:1 ОТ).

    Успел «Нью-Джерси» отобрать очки и у «Филадельфии» (4:3). А вот в паре поединков с «Вашингтоном» подопечные Линди Раффа дважды остались без набранных баллов (3:4; 0:4).

    Прогноз

    Победа «Бостона» оценивается в 1.77, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.52, а на победу «Нью-Джерси» — 4.18.

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    Несмотря на свое турнирное положение, «дьяволы» иногда способны навязать борьбу топ-клубам Восточного дивизиона.

    В текущем сезоне «Девс» встретились с «Бостоном» 4 раза. Ребята из Ньюарка победили трижды. Но только одна игра порадовала 5 голами. В остальных поединках заброшенных шайб было меньше.

    Не смогут гости разгромить «Бис» и в пятом противостоянии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Нью-Джерси» меньше 2.5 за 1.60.

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