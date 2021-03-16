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    Продолжится ли победная серия «Питтсбурга»?

    «Питтсбург» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 1.65) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2021 года

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    Брайан Раст
    В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Бостон». Матч пройдет на «PPG Paints-арене» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2021 года
    Питтсбург
  • Питтсбург
    •  Питтсбург 02:00 Бостон Бостон
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.25
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    «Питтсбург»

    Питтсбургский коллектив провел 27 матчей и заработал за все это время 35 очков. В турнирной таблице Восточного дивизиона он оказался на третьем месте.

    Последний раз «Питтсбург» кому-либо проигрывал 5 марта. Это была встреча с «Филадельфией» на «PPG Paints-арене», в которой «Пенс» уступили с минимальным разрывом (3:4).

    В пяти следующих поединках «пингвины» шли без потерь. В очередной битве за Пенсильванию подопечные Майка Салливана взяли реванш (4:3).

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    А после матча с «Филадельфией» «Питтсбург» дважды разгромил «Рейнджерс» (5:1; 4:2). В двух недавних встречах «пингвины» прибили «Баффало» (5:2; 3:0).

    «Бостон»

    Команда из Бостона опустилась на четвертую строчку в рейтинге Восточного дивизиона. В 25 поединках «регулярки» она набрала 32 зачетных балла.

    Сейчас «Бостон» очень нестабилен. Ребята Брюса Кэссиди стали намного чаще проигрывать. В шести весенних матчах «медведи» четырежды потеряли очки.

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    • В первой мартовской игре «Бостон» уступил «Вашингтону» (1:2 Б), а затем «Бис» смогли отплатить столичному клубу сполна (5:1). Позже «Брюинз» влетели «Нью-Джерси» (0:1) и «Айлендерс» (1:2 Б).

    В двух недавних поединках «Бостон» встретился с «Рейнджерс». В первом матче «Бис» раскатали соперников из Нью-Йорка (4:0), а во втором они испытали на себе то же самое (0:4).

    Прогноз

    Победа «Питтсбурга» в этой встрече оценивается в 2.37, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Бостона» — 2.63.

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    Пока «Бостон» не может найти свою игру, команда Салливана начала выступать мощно и без потерь, благодаря чему она ворвалась в топ-3.

    Имея одну из лучших атак в дивизионе, «пингвины» забивают много. Поэтому гости грядущего поединка рискуют пострадать от результативных ребят из Пенсильвании. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 2.5 с коэффициентом 1.65.

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