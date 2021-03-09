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    Дома «Миннесота» справится с лидером дивизиона?

    «Миннесота» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.72) на хоккейный матч НХЛ 9 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вегас»
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    Джордан Гринвэй
    В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 2.18
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола закрепился на четвертом месте в таблице Западного дивизиона. В 22 поединках регулярного сезона он набрал 27 очков.

    Во второй половине февраля «Миннесота» была непобедимой в течение шести матчей кряду. Эта серия началась с гостевых встреч с «Анахаймом» (3:1; 5:3), «Сан-Хосе» (6:2) и «Колорадо» (6:2).

    Затем команда Дина Эвансона дважды обыграла «Лос-Анджелес» дома (3:1; 4:3 ОТ), после чего серия побед прервалась двумя поединками с «Вегасом» (4:5 ОТ; 1:5).

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    Последним на данный момент соперником «дикарей» была «Аризона». В Глендейле «Миннесота» победила (5:1) и потерпела разгромное поражение (2:5).

    «Вегас»

    В турнирной таблице Западного дивизиона команда из Парадайса является лучшей. На первом месте она находится с 33 очками, добытыми в 21 встрече сезона.

    Последний раз «Вегас» оставался без набранных баллов 21 февраля. В тот игровой вечер «отбросы» уступили «Колорадо» во встрече на озере Тахо (2:3).

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    • В следующих шести матчах «Вегас» никому не проигрывал. Сперва команда Питера Дебура взяла реванш у «Колорадо» (3:0), после чего она разобралась с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

    Позже в Лас-Вегасе «отбросы» пару раз обыграли «Миннесоту» (5:4 ОТ; 5:1), а затем в «САП Центре» «Вегас» одержал верх над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ; 4:0).

    Прогноз

    Победа «Миннесоты» в предстоящем матче оценивается в 2.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Вегаса» — 2.23.

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    В текущем сезоне «дикари» встретились с «Вегасом» дважды. В обоих матчах они проиграли, пропустив по 5 голов. Но в одном из поединков «Минни» навязала борьбу и сдалась только в овертайме.

    У себя дома ей предстоит проделать серьезную работу, чтобы сдержать непобедимый «Вегас», но обломать лидеров хозяевам вполне по силам. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» или ничья с коэффициентом 1.72.

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