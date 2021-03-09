В матче регулярного сезона НХЛ «Миннесота» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 9 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Хоккейный клуб из Сент-Пола закрепился на четвертом месте в таблице Западного дивизиона. В 22 поединках регулярного сезона он набрал 27 очков.

Во второй половине февраля «Миннесота» была непобедимой в течение шести матчей кряду. Эта серия началась с гостевых встреч с «Анахаймом» (3:1; 5:3), «Сан-Хосе» (6:2) и «Колорадо» (6:2).

Затем команда Дина Эвансона дважды обыграла «Лос-Анджелес» дома (3:1; 4:3 ОТ), после чего серия побед прервалась двумя поединками с «Вегасом» (4:5 ОТ; 1:5).

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Последним на данный момент соперником «дикарей» была «Аризона». В Глендейле «Миннесота» победила (5:1) и потерпела разгромное поражение (2:5).

«Вегас»

В турнирной таблице Западного дивизиона команда из Парадайса является лучшей. На первом месте она находится с 33 очками, добытыми в 21 встрече сезона.

Последний раз «Вегас» оставался без набранных баллов 21 февраля. В тот игровой вечер «отбросы» уступили «Колорадо» во встрече на озере Тахо (2:3).

В следующих шести матчах «Вегас» никому не проигрывал. Сперва команда Питера Дебура взяла реванш у «Колорадо» (3:0), после чего она разобралась с «Анахаймом» (3:2 ОТ).

Позже в Лас-Вегасе «отбросы» пару раз обыграли «Миннесоту» (5:4 ОТ; 5:1), а затем в «САП Центре» «Вегас» одержал верх над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ; 4:0).

Прогноз

Победа «Миннесоты» в предстоящем матче оценивается в 2.82, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.46, а на победу «Вегаса» — 2.23.

В текущем сезоне «дикари» встретились с «Вегасом» дважды. В обоих матчах они проиграли, пропустив по 5 голов. Но в одном из поединков «Минни» навязала борьбу и сдалась только в овертайме.

У себя дома ей предстоит проделать серьезную работу, чтобы сдержать непобедимый «Вегас», но обломать лидеров хозяевам вполне по силам. Наши прогноз и ставка — победа «Миннесоты» или ничья с коэффициентом 1.72.