В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 4 марта. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Команда из Парадайса, пригорода Лас-Вегаса, лидирует в рейтинге Западного дивизиона. На данный момент на ее счету имеется 27 очков, добытых в 18 встречах.

Недавно «Вегас» провел четыре поединка с «Колорадо» и пару раз потерял баллы. Но в первом матче против «Эвс» «золотые отбросы» победили минимально (1:0).

А те самые потери случились в двух следующих встречах. На «Т-Мобайл Арене» и на озере Тахо команда Питера Дебура проиграла с одинаковым счетом — 2:3.

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В четвертом матче «Вегас» разгромил соперников (3:0). Далее «отбросы» одержали верх над «Анахаймом» (3:2 ОТ), после чего дома победили «Миннесоту» (5:4 ОТ).

«Миннесота»

Коллектив из Сент-Пола сыграл в 19 поединках регулярного чемпионата и заработал в них 25 очков. В зачете Западного дивизиона он находится на третьей строчке.

До матча с «Вегасом» «Миннесота» никому не проигрывала в течение шести встреч кряду. Удачная серия «дикарей» стартовала с парочки побед над «Анахаймом» (3:1; 5:1).

Затем «Миннесота» разгромила «Сан-Хосе» (6:2) и «Колорадо» (6:2). В двух других поединках «Минни» разобралась с «Лос-Анджелесом» (3:1; 4:3 ОТ).

Но серия без поражений прервалась 2 марта, когда команда Дина Эвансона приехала в Лас-Вегас. Игра с «Вегасом» на «Т-Мобайл Арене» получилась результативной, но «дикари» в ней уступили (4:5 ОТ).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью — 4.22, а на победу «Миннесоты» — 3.11.

«Миннесота» сейчас идет уверенно. Несмотря на потерю очков в игре с «Вегасом», команда Дина Эвансона смотрелась здорово и имела все шансы на успех.

От их второй встречи также следует ждать высокой результативности, учитывая, что у «дикарей» не самая надежная защита, но при этом одна из лучших атак в дивизионе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.60.