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    «Барыс» будет напрягаться в игре с «Сибирью»?

    «Барыс» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 1.67) на хоккейный матч КХЛ 21 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Сибирь»
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    Роман Старченко
    В матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» будет принимать «Сибирь». Матч пройдет на «Барыс Арене» 21 февраля. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Барыс»

    Казахстанский клуб, обеспечивший себе путевку в плей-офф, поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 66 баллами на счету.

    В начале этого месяца «Барыс» дважды проиграл. Сперва в Нур-Султане «барсы» уступили «Автомобилисту» (2:3). А затем в Магнитогорске была осечка в дуэли с «Металлургом» Мг (1:3).

    Первую же победу в феврале «Барыс» одержал в противостоянии с «Сибирью» (3:2), после чего казахстанцы снова влетели «Магнитке» (2:3).

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    Две недавних встречи «Барыс» провел у себя дома. В первой игре подопечные Юрия Михайлиса хлопнули «Авангард» в овертайме (3:2), а во второй — «Автомобилист» в основное время (2:1).

    «Сибирь»

    Клуб из Новосибирска в текущем сезоне остался без плей-офф. Приняв участие в 56 матчах, он заработал 50 очков и занял девятую позицию на «Востоке».

    В конце января и начале февраля «Сибирь» зарубилась в двух встречах с «Амуром» в Хабаровске. Оба раза «снеговики» были слабее хозяев (1:3; 1:3).

    Вернувшись в родные стены, «Сибирь» провела три поединка кряду. В первой игре подопечные Николая Заварухина уступили «Барысу» (2:3).

    Немного сгладить неудачи «Сибири» удалось 16 февраля. Тогда «снеговики» победили «Нефтехимик» в овертайме (2:1). А в недавнем матче команда крупно влетела «Авангарду» (0:3).

    Прогноз

    На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.40, а на победу «Сибири» — 4.36.

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    Оба клуба потеряли турнирную мотивацию. Однако казахстанцы продолжат выступления в плей-офф, а «Сибирь» после «регулярки» отправится на отдых.

    В родных стенах ребята из Нур-Султана не станут расстраивать болельщиков и проведут уверенный матч. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с коэффициентом 1.67.

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