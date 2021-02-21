«Барыс»
Казахстанский клуб, обеспечивший себе путевку в плей-офф, поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции с 66 баллами на счету.
В начале этого месяца «Барыс» дважды проиграл. Сперва в Нур-Султане «барсы» уступили «Автомобилисту» (2:3). А затем в Магнитогорске была осечка в дуэли с «Металлургом» Мг (1:3).
Первую же победу в феврале «Барыс» одержал в противостоянии с «Сибирью» (3:2), после чего казахстанцы снова влетели «Магнитке» (2:3).
Две недавних встречи «Барыс» провел у себя дома. В первой игре подопечные Юрия Михайлиса хлопнули «Авангард» в овертайме (3:2), а во второй — «Автомобилист» в основное время (2:1).
«Сибирь»
Клуб из Новосибирска в текущем сезоне остался без плей-офф. Приняв участие в 56 матчах, он заработал 50 очков и занял девятую позицию на «Востоке».
В конце января и начале февраля «Сибирь» зарубилась в двух встречах с «Амуром» в Хабаровске. Оба раза «снеговики» были слабее хозяев (1:3; 1:3).
Вернувшись в родные стены, «Сибирь» провела три поединка кряду. В первой игре подопечные Николая Заварухина уступили «Барысу» (2:3).
Немного сгладить неудачи «Сибири» удалось 16 февраля. Тогда «снеговики» победили «Нефтехимик» в овертайме (2:1). А в недавнем матче команда крупно влетела «Авангарду» (0:3).
Прогноз
На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.67, на ничью — 4.40, а на победу «Сибири» — 4.36.
Оба клуба потеряли турнирную мотивацию. Однако казахстанцы продолжат выступления в плей-офф, а «Сибирь» после «регулярки» отправится на отдых.
В родных стенах ребята из Нур-Султана не станут расстраивать болельщиков и проведут уверенный матч. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с коэффициентом 1.67.