В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Айлендерс». Матч пройдет на «PPG-Paints Арене» 19 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Команда из Питтсбурга имеет в копилке 15 очков, заработанных в 14 играх. Таких показателей достаточно для пятой позиции в таблице Восточного дивизиона.

Недавно «Питтсбург» пару раз уже встречался с «Айлендерс». Оба матча прошли в Нью-Йорке. Первый поединок завершился для «Пенс» поражением (3:4).

Вторая дуэль этих команд дошла до послематчевых бросков. В серии буллитов подопечные Майка Салливана были сильнее. Исход решил точный удар Кросби (3:3, 1:0).

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В двух недавних поединках «пингвины» зарубились с «Вашингтоном». Дома «Питтсбург» сперва одержал уверенную победу (6:3), а затем уступил гостям из столицы (1:3).

«Айлендерс»

Клуб из Бруклина, Нью-Йорк, в турнирной таблице Восточного дивизиона сумел подняться на второе место. В 15 играх чемпионата он насобирал 19 баллов.

После победного поединка против «Питтсбурга» 7 февраля (4:3) «островитяне» успели затащить и нью-йоркское дерби, хлопнув «Рейнджерс» (2:0).

Затем ребята Барри Троца не справились с «пингвинами» в серии буллитов (3:3, 0:1). А в своей следующей игре «Айлс» взяли верх над «Бостоном» (4:2).

Два последних матча «Айлендерс» провели в «КиБанк Центре», где в дуэли с «Баффало» гости из Нью-Йорка одержали парочку убедительных побед (3:1; 3:0).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.48, а на победу «Айлендерс» — 2.75.

«Питтсбург» считается фаворитом грядущего матча, однако с победными исходами у «пингвинов» в последнее время не все так гладко. В восьми недавних поединках «Пенс» лишь трижды выиграли.

Поэтому «островитяне», сумевшие подняться на вторую строчку, могут и отобрать очки у хозяев. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» не проиграют и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.54.