В матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Трактор». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Столичная команда в 55 матчах регулярного чемпионата смогла заработать 85 очков. В Западной конференции она является единоличным лидером.

Последний раз транжирить баллы дома ЦСКА позволял себе 23 января. В тот игровой день «армейцы» потерпели поражение от «Йокерита» (1:3).

А после неудачи в дуэли с «шутами» ЦСКА на чужой арене был разгромлен «Динамо» Москва (1:4). Но в следующих пяти поединках подопечные Игоря Никитина добыли победы.

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Сперва «армейцы» взяли верх над «Динамо» Минск (4:2), после чего они хлопнули «Динамо» Рига в овертайме (4:3). Позже ЦСКА обыграл «Сочи» (2:0), «Трактор» по буллитам (2:2, 3:2) и «Витязь» (3:1).

«Трактор»

Челябинский клуб замыкает пятерку лидеров в Восточной конференции. На данный момент у команды имеется 67 очков, добытых в 55 поединках.

В феврале «Трактор» успел выйти на лед 5 раз. Каждый из этих матчей прошел в Челябинске. Трижды «танкисты» смогли победить соперников.

Но в первом поединке текущего месяца подопечные Анвара Гатиятулина оказались слабее «Ак Барса» (2:3). После потери в игре с «котами» челябинцы хлопнули «Нефтехимик» (5:3).

Далее «Трактор» победил «Амур» по буллитам (2:2, 2:1) и уступил ЦСКА в серии бросков (2:2, 2:3). В недавней встрече «медведи» взяли верх над «Металлургом» Мг в овертайме (4:3).

Прогноз

На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.54, а на победу «Трактора» — 4.60.

Несмотря на досрочный выход в плей-офф, «армейцы» не ослабляют хватку, особенно в родных стенах. Однако челябинский клуб также выглядит достойно.

Битва в столице может пройти без высокой результативности, но гости этого поединка осилят парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1.5 за 1.77.