ЦСКА
Столичная команда в 55 матчах регулярного чемпионата смогла заработать 85 очков. В Западной конференции она является единоличным лидером.
Последний раз транжирить баллы дома ЦСКА позволял себе 23 января. В тот игровой день «армейцы» потерпели поражение от «Йокерита» (1:3).
А после неудачи в дуэли с «шутами» ЦСКА на чужой арене был разгромлен «Динамо» Москва (1:4). Но в следующих пяти поединках подопечные Игоря Никитина добыли победы.
Сперва «армейцы» взяли верх над «Динамо» Минск (4:2), после чего они хлопнули «Динамо» Рига в овертайме (4:3). Позже ЦСКА обыграл «Сочи» (2:0), «Трактор» по буллитам (2:2, 3:2) и «Витязь» (3:1).
«Трактор»
Челябинский клуб замыкает пятерку лидеров в Восточной конференции. На данный момент у команды имеется 67 очков, добытых в 55 поединках.
В феврале «Трактор» успел выйти на лед 5 раз. Каждый из этих матчей прошел в Челябинске. Трижды «танкисты» смогли победить соперников.
Но в первом поединке текущего месяца подопечные Анвара Гатиятулина оказались слабее «Ак Барса» (2:3). После потери в игре с «котами» челябинцы хлопнули «Нефтехимик» (5:3).
Далее «Трактор» победил «Амур» по буллитам (2:2, 2:1) и уступил ЦСКА в серии бросков (2:2, 2:3). В недавней встрече «медведи» взяли верх над «Металлургом» Мг в овертайме (4:3).
Прогноз
На победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.54, а на победу «Трактора» — 4.60.
Несмотря на досрочный выход в плей-офф, «армейцы» не ослабляют хватку, особенно в родных стенах. Однако челябинский клуб также выглядит достойно.
Битва в столице может пройти без высокой результативности, но гости этого поединка осилят парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 1.5 за 1.77.