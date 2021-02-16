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    Поединок в Хабаровске получится открытым?

    «Амур» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 1.82) на хоккейный матч КХЛ 16 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Автомобилист»
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    Валентин Пьянов
    В матче регулярного сезона КХЛ «Амур» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Платинум Арене» 16 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 16 Февраля 2021 года
    Амур
  • Хабаровск
    •  Амур 12:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Амур»

    Хабаровчане в регулярном чемпионате сыграли в 54 матчах и заработали в них 45 баллов. В зачете Восточной конференции они идут десятыми.

    С 26 января по 2 февраля «Амур» провел четыре встречи у себя дома. Пару раз «тигры» зарубились с «Салаватом Юлаевым». Но дважды хозяева уступили (1:2; 2:3).

    В следующем противостоянии «Амур» сразился с «Сибирью». Оба раза коллектив Сергея Светлова победил гостей из Новосибирска с одинаковым счетом — 3:1.

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    Затем «Амур» отправился в Челябинск, где в битве с «Трактором» он проиграл по буллитам (2:2, 1:2). А еще в одном матче хабаровчане были разгромлены «Салаватом Юлаевым» (0:4).

    «Автомобилист»

    Ребята из Екатеринбурга также сыграли в 54 поединках «регулярки». Заработав 63 очка, команда заняла седьмое место на «Востоке», добыв путевку в плей-офф.

    Во второй половине прошлого месяца «Автомобилист» настигла неприятная полоса из четырех проигрышных матчей. Более того, слился этот коллектив у себя дома.

    На «Уралец-Арене» подопечные Билла Питерса потерпели поражения от СКА (1:3), «Северстали» (3:6), «Металлурга» Мг (3:5) и «Ак Барса» (1:3).

    Прийти в себя «Автомобилист» сумел 1 февраля, обыграв «Барыс» (3:2). Но затем «Авто» снова влетело «Ак Барсу» (2:3). А в последней встрече екатеринбуржцы взяли верх над «Нефтехимиком» (4:3).

    Прогноз

    На победу «Амура» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 3.98, а на победу «Автомобилиста» — 2.34.

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    В Восточной конференции уже известны все участники плей-офф. «Автомобилист» как раз попал в данный список. Команде в «регулярке» особо ничего и не нужно.

    Но «Амур» у себя дома всегда старается играть результативно. Поэтому, несмотря на отсутствие турнирных задач, голов на «Платинум Арене» будет много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.82.

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