В матче регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Матч пройдет на «PPG-Paints Арене» 14 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

Команда из Питтсбурга, штат Пенсильвания, успела выйти на лед 12 раз. За все свои матчи она получила 13 очков, из-за чего опустилась на пятую позицию в Восточном дивизионе.

В последних шести играх «Питтсбург» потерпел четыре поражения. Буксовать «пингвины» начали с матча против «Бостона» 27 января. Тогда они уступили в овертайме (2:3).

В следующем поединке против «медведей» команда Майка Салливана был разгромлена (1:4). Позже «Пенс» хлопнули «Рейнджерс» в дополнительное время (5:4).

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Затем «Питтсбург» проиграл тому же «Рейнджерс» (1:3) и оказался слабее «Айлендерс» (3:4). Во второй встрече с «островитянами» «пингвины» были сильнее в серии буллитов (3:3, 1:0).

«Вашингтон»

Столичный коллектив также провел 12 матчей в регулярном первенстве, в ходе которых он сумел заработать 15 баллов. В зачете Восточного дивизиона этот клуб замыкает топ-3.

Недавно «Вашингтон» добыл три победы кряду, что на данный момент является его самой крупной серией. Все началось с матча против «Айлендерс» (3:2).

Затем «Кэпс» обыграли соперников из Нью-Йорка с более крупным результатом (6:3), а 31 января подопечные Питера Лавиолетта взяли верх над «Бостоном» в овертайме (4:3).

В трех следующих поединках столичные ребята остались без набранных баллов. «Вашингтон» потерпел поражения от «Бостона» (3:5), «Рейнджерс» (2:4) и «Филадельфии» (4:7).

Прогноз

На победу «Питтсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.41, на ничью — 4.68, а на победу «Вашингтона» — 2.47.

В текущем сезоне эти клубы зарубились между собой дважды. Оба раза результативность была высокой, а исходы решались в пользу «пингвинов» после часа игры.

«Кэпс» в предстоящем матче попробуют не только взять реванш, но и выпутаться из безвыигрышной серии. Учитывая, что «Пенс» и сами далеки от идеальной формы, у гостей из столицы будут хорошие шансы на успех. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» или ничья за 1.66.