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    «Автомобилист» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 21 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Северсталь»
    Александр Протапович
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Уралец-Арене» 21 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Автомобилист»

    Екатеринбуржцы сыграли в 48 матчах регулярного сезона, в ходе которых им удалось получить 59 очков. В Восточной конференции команда идет пятой.

    С 11 по 17 января «Автомобилист» выдал отрезок из четырех побед в основное время. В первой игре упомянутой серии хозяева на «Уралец-Арене» разобрались с «Йокеритом» (2:0).

    После этого ребята Билла Питерса в столице одержали верх над «Спартаком» (1:0), а затем в Белоруссии гости из Екатеринбурга обыграли «Динамо» Минск (2:1).

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    Еще одним соперником в победной серии был «Авангард» (4:1). Однако 19 января отрезок без потерь прервался поединком со СКА, которому «Автомобилист» уступил в родных стенах (1:3).

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб принял участие в 47 поединках регулярного чемпионата. За все это время команда набрала 52 балла и оказалась седьмой на «Западе».

    Январские выступления «Северсталь» начала с гостевой победы против одного из аутсайдеров «Востока». В Мытищах «стальные» взяли верх над «Куньлунем» (4:2).

    Но уже в следующем матче на выезде команда Андрея Разина не справилась с одним из лидеров «Авангардом» (3:4). После потери в Балашихе «стальные» дома обыграли «Сочи» (4:2).

    Затем череповецкий клуб разобрался с рижским «Динамо» (3:2), а также потерпел поражение от «Динамо» Минск по буллитам (1:1, 1:2). В последней игре «Северсталь» влетела «Салавату Юлаеву» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.62, на ничью — 4.44, а на победу «Северстали» — 4.70.

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    Несмотря на проигранную встречу СКА, «Автомобилист» сейчас выглядит хорошо и уверенно замыкает топ-5 на «Востоке».

    Нередко у «Северстали» возникают проблемы в матчах с соперниками из верхней части таблицы. Наши прогноз и ставка — победа «Автомобилиста» с коэффициентом 1.62.

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