«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 5 января. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».

«Салават Юлаев»

Уфимской команде удалось снова подняться в топ-3 Восточной конференции. Сейчас на ее счету 53 балла, заработанных в 43 играх регулярного первенства.

Ближе к середине декабря прошлого года «Салават Юлаев» сумел прервать серию поражений, состоявшую из четырех матчей. А сделали это уфимцы благодаря победе над «Сибирью» (3:1).

Затем подопечные Томы Ламсы в родных стенах разнесли «Динамо» Минск (8:3), после чего было гостевое поражение от «Автомобилиста» (2:3).

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Концовку прошлого года «юлаевцы» провели удачно, обыграв «Сибирь» (3:1) и «Металлург» Мг (4:2), а в 2021-м «Салават Юлаев» успел победить «Авто» в дополнительное время (1:0).

«Авангард»

Омский клуб никуда не делся со второго места в таблице Восточной конференции. В 41 поединке регулярного сезона он насобирал 56 баллов. А разрыв между ближайшим соперником составляет 3 очка.

С результатами в последнее время у «Авангарда» проблемы. В восьми недавних встречах «ястребы» потерпели шесть поражений. Парочку таких команда пережила в матчах с ЦСКА (1:4) и «Витязем» (3:4).

Затем подопечные Боба Хартли разгромили в Мытищах «Куньлунь» (5:1), а позже коллектив из Омска влетел «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в овертайме (2:3). Предыдущие неудачи «Авангард» разбавил победой над «Трактором» (5:3).

В конце года омичи проиграли «Куньлуню» по буллитам (3:3, 1:2). А в начале 2021-го подопечные Хартли уступили «Динамо» Минск в дополнительное время (4:5).

Прогноз и ставка

Победа «Салавата Юлаева» в этой игре оценивается в 2.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.66.

Несмотря на все свои неудачные матчи, омичи забивают в среднем 2+ шайбы за игру.

В непростом поединке с «Салаватом Юлаевым» команда Боба Хартли также сможет пару раз отличиться результативными действиями, учитывая, что уфимцы имеют второй худший показатель в защите среди клубов из плей-офф зоны Востока. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 за 1.59. 0