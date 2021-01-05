ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинЛучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик Жозе МоуриньюНад Моуринью расходятся грозовые тучи Маурисио ПочеттиноВозвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»?
  • 10:28
    • ЦСКА заинтересован в подписании хавбеков «Бристоля» и «Виктории»
  • 07:54
    • 62 очка Карри помогли «Голден Стэйт» победить «Портленд», «Лейкерс» обыграли «Мемфис»
  • 07:31
    • Роналду обошел Пеле по количеству голов в официальных матчах
  • 07:16
    • Лэмпард находится под угрозой увольнения из «Челси»
  • 07:00
    • Экс-тренер «Валенсии» возглавил «Атлетик»
  • 21:26
    • «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Челси»
  • 00:55
    • Гол Де Йонга принес «Барселоне» победу над «Уэской»
    Все новости спорта

    «Авангард» прервет серию без поражений «Салавата»?

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    Илья Ковальчук
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 5 января. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».
    ×
    Хоккей. КХЛ 05 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Салават Юлаев»

    Уфимской команде удалось снова подняться в топ-3 Восточной конференции. Сейчас на ее счету 53 балла, заработанных в 43 играх регулярного первенства.

    Ближе к середине декабря прошлого года «Салават Юлаев» сумел прервать серию поражений, состоявшую из четырех матчей. А сделали это уфимцы благодаря победе над «Сибирью» (3:1).

    Затем подопечные Томы Ламсы в родных стенах разнесли «Динамо» Минск (8:3), после чего было гостевое поражение от «Автомобилиста» (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Концовку прошлого года «юлаевцы» провели удачно, обыграв «Сибирь» (3:1) и «Металлург» Мг (4:2), а в 2021-м «Салават Юлаев» успел победить «Авто» в дополнительное время (1:0).

    «Авангард»

    Омский клуб никуда не делся со второго места в таблице Восточной конференции. В 41 поединке регулярного сезона он насобирал 56 баллов. А разрыв между ближайшим соперником составляет 3 очка.

    С результатами в последнее время у «Авангарда» проблемы. В восьми недавних встречах «ястребы» потерпели шесть поражений. Парочку таких команда пережила в матчах с ЦСКА (1:4) и «Витязем» (3:4).

    Затем подопечные Боба Хартли разгромили в Мытищах «Куньлунь» (5:1), а позже коллектив из Омска влетел «Барысу» (1:3) и «Спартаку» в овертайме (2:3). Предыдущие неудачи «Авангард» разбавил победой над «Трактором» (5:3).

    В конце года омичи проиграли «Куньлуню» по буллитам (3:3, 1:2). А в начале 2021-го подопечные Хартли уступили «Динамо» Минск в дополнительное время (4:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» в этой игре оценивается в 2.47, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Авангарда» — 2.66.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Несмотря на все свои неудачные матчи, омичи забивают в среднем 2+ шайбы за игру.

    В непростом поединке с «Салаватом Юлаевым» команда Боба Хартли также сможет пару раз отличиться результативными действиями, учитывая, что уфимцы имеют второй худший показатель в защите среди клубов из плей-офф зоны Востока. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2 за 1.59. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Касымпаша — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Валенсия — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Канада U20 — Россия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч США U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кордова — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ибица — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Линарес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 5 января
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Лионель Месси
  • Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус
    • 19:12 30/12/2020     Никола Влашич
  • Лучший игрок РПЛ 2020 года. Золотой актив, форвард №1 и армейский мотор
    • 21:15 29/12/2020
    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Комментарии
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры