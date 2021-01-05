«Динамо» Минск — СКА. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч КХЛ 5 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать СКА. Матч пройдет на «Минск-Арене» 5 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Минск — СКА.

«Динамо» Минск

В турнирной таблице Западной конференции команда из Белоруссии находится на пятом месте. За 40 поединков регулярного первенства ей удалось заработать 47 баллов.

На данном этапе сезона «Динамо» Минск выступает нестабильно, чередуя победы различными потерями. В одном из последних гостевых матчей прошлого года «зубры» одолели «Куньлунь» по буллитам (2:2, 2:1).

А уже в следующей встрече на чужом льду подопечные Крэйга Вудкрофта были растоптаны «Салаватом Юлаевым» (3:8). Далее в Магнитогорске белорусы оказались слабее «Металлурга» Мг (2:3).

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В родных стенах «Динамо» Минск позже победило «Динамо» Рига в дополнительное время (3:2), после чего было поражение от «Нефтехимика» (2:3). А 3 января «зубры» в овертайме проиграли «Авангарду» (4:5).

СКА

Питерцы в текущем сезоне КХЛ успели выйти на лед 42 раза. За все это время они накопили 58 баллов, благодаря чему давно и уверенно закрепились на втором месте в таблице Запада.

С 10 по 24 декабря СКА удалось провести неплохой отрезок из четырех матчей без поражений. Началась эта небольшая серия с побед над «Автомобилистом» (7:2) и «Динамо» Рига (4:1).

Затем на глазах у своих болельщиков команда Валерия Брагина обыграла ЦСКА по буллитам (3:3, 3:1), после чего питерцы прихлопнули «Северсталь» (2:0). Три финальных поединка 2020-го года «армейцы» провели в разъездах.

На чужих льдах СКА оказался слабее «Динамо» Москва в дополнительное время (1:2). Далее ребята Брагина разгромили «Сочи» (4:1) и не смогли справиться с «Йокеритом» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.25, на ничью — 5.05, а на победу СКА — 1.50.

В последнее время белорусская команда заметно подсела. Ребята Вудкрофта начали часто транжирить баллы и проигрывать, пропуская много.

Не лучшей формой хозяев должны пользоваться питерцы и вытаскивать этот матч. Наши прогноз и ставка — СКА не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.89. 0