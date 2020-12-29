США U20 — Чехия U20. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2020 года

В рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная США 29 декабря сыграет с командой Чехии. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на США U20 — Чехия U20.

США

Сыграв в двух матчах на МЧМ, американская сборная заработала только 3 балла. В таблице группы B она находится на четвертом месте с разницей голов — 14:5.

В первой встрече США зарубились с Россией. Но выстоять в битве с «красной машиной» команда Нэйта Лимана не сумела и в итоге она уступила в две шайбы — 3:5.

В этом поединке американцы нанесли на два удара больше в створ, но их реализация составила 11.54%, когда Россия воплотила в голы 20.83% бросков.

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А во втором матче США уже покуражились на славу. В противостоянии с Австрией коллектив Нэйта Лимана нанес 73 броска в створ, 11 из которых стали результативными. Игра закончилась разгромной победой американцев — 11:0.

Чехия

Как и США, чешская сборная успела выйти на лед дважды. В двух матчах эта команда набрала 3 очка, благодаря чему она в таблице группы B находится на третьем месте, имея разницу забитых и пропущенных — 3:7.

Дебютный матч на чемпионате мира Чехия провалила. В стартовом поединке она сошлась со Швецией. Открыв счет на 10-й минуте первого периода, «львы» пропустили ответку уже через 32 секунды.

В дальнейшем забивали только шведы, из-за чего Чехия в итоге была разгромлена (1:7). В этой встрече команда Карела Млейнека реализовала только 4% своих моментов, а справиться с угрозами соперников ей удалось лишь в 82.93% случаев.

Во втором матче Чехия сотворила сенсацию. Ребята Млейнека всухую победили Россию благодаря паре голов, забитых во втором и третьем периодах (2:0).

Прогноз и ставка

Победа США в этой встрече оценивается в 1.16, на ничью букмекеры дают коэффициент 9.90, а на победу Чехии — 15.0.

Предыдущая игра показала, что Чехия способна навязать борьбу даже фаворитам. Поэтому американцы будут пристальнее следить за соперником на льду, чтобы не позволить ему создать слишком много моментов впереди.

Сами же Штаты попытаются разгромить Чехию, что поможет обойти ее в таблице. Наши прогноз и ставка — победа США в первом периоде с коэффициентом 1.60. 0