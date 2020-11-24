«Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва.

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки находится сейчас на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 21 поединке регулярного первенства она набрала 27 очков.

В шести встречах, которые «Йокерит» провел в ноябре, «шуты» трижды проиграли. В одном из таких матчей финны крупно влетели «Северстали» в Череповце (2:5).

Затем подопечные Лаури Марьямяки в гостях переиграли «Сочи» в дополнительное время (5:4). А 10 ноября «джокеры» потерпели поражение от СКА на «Хартвалл Арене» (1:4).

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Неудачно для «Йокерита» завершился и домашний матч против «Трактора» (3:1). А в двух следующих встречах команда Лаури Марьямяки победила «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:0).

«Динамо» Москва

Хоккейный клуб, представляющий столицу, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 27 играх регулярки он сумел накопить 34 балла.

В стартовых двух встречах текущего месяца «Динамо» Москва победило. Сперва бело-голубые прихлопнули ЦСКА в столичном дерби (4:3), а позже они взяли верх над «Витязем» в Подольске (2:1).

После удачной игры с «богатырями» подопечные Владимира Крикунова дома потерпели поражение от «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3). А в следующем матче москвичи влетели «Салавату Юлаеву» в овертайме (3:4).

Но с 16 ноября «Динамо» Москва идет без потерь. В двух играх на «ВТБ Арене» бело-голубые раскатали «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1), а 22 числа столичная команда в гостях разбила «Трактор» (5:2).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью они предлагают поставить за 4.10, а на победу «Динамо» Москва — за 2.56.

В каждом матче финны стараются играть открыто и делают акцент на активных действиях впереди. Но в текущем сезоне из-за частых кадровых потерь результаты «шутов» пока страдают. Не самой оптимальной формой «Йокерита» может воспользоваться «Динамо».

В этом поединке две команды, разумеется, имеют турнирную мотивацию. Поэтому от их встречи хочется ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0