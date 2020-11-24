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    На «Хартвалл Арене» заброшенных шайб будет много?

    «Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Динамо» Москва
    Петер Регин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Динамо» Москва. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 24 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва.
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    Хоккей. КХЛ 24 Ноября 2020 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
    •

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки находится сейчас на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В 21 поединке регулярного первенства она набрала 27 очков.

    В шести встречах, которые «Йокерит» провел в ноябре, «шуты» трижды проиграли. В одном из таких матчей финны крупно влетели «Северстали» в Череповце (2:5).

    Затем подопечные Лаури Марьямяки в гостях переиграли «Сочи» в дополнительное время (5:4). А 10 ноября «джокеры» потерпели поражение от СКА на «Хартвалл Арене» (1:4).

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    Неудачно для «Йокерита» завершился и домашний матч против «Трактора» (3:1). А в двух следующих встречах команда Лаури Марьямяки победила «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:0).

    «Динамо» Москва

    Хоккейный клуб, представляющий столицу, занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 27 играх регулярки он сумел накопить 34 балла.

    В стартовых двух встречах текущего месяца «Динамо» Москва победило. Сперва бело-голубые прихлопнули ЦСКА в столичном дерби (4:3), а позже они взяли верх над «Витязем» в Подольске (2:1).

    После удачной игры с «богатырями» подопечные Владимира Крикунова дома потерпели поражение от «Северстали» по буллитам (2:2, 1:3). А в следующем матче москвичи влетели «Салавату Юлаеву» в овертайме (3:4).

    Но с 16 ноября «Динамо» Москва идет без потерь. В двух играх на «ВТБ Арене» бело-голубые раскатали «Нефтехимик» (3:0) и «Динамо» Рига (6:1), а 22 числа столичная команда в гостях разбила «Трактор» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью они предлагают поставить за 4.10, а на победу «Динамо» Москва — за 2.56.

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    В каждом матче финны стараются играть открыто и делают акцент на активных действиях впереди. Но в текущем сезоне из-за частых кадровых потерь результаты «шутов» пока страдают. Не самой оптимальной формой «Йокерита» может воспользоваться «Динамо».

    В этом поединке две команды, разумеется, имеют турнирную мотивацию. Поэтому от их встречи хочется ждать высокой результативности. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.59. 0

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    «Йокерит» — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 24 ноября 2020 года. Прогноз на «Йокерит» — «Динамо» Москва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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