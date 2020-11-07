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    Чем завершится игра последних команд конференций?

    «Динамо» Рига — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 7 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Рига Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Нефтехимик»
    Гинтс Мэйя
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Арене Рига» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Нефтехимик».
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    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2020 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийская команда продолжает безнадежно буксовать на дне таблицы Западной конференции. На ее счету 7 очков, добытых в 17 играх, а от десятой строчки она отстала уже на 9 баллов.

    «Динамо» Рига не может порадовать своих болельщиков победой в течение девяти матчей кряду. Эта катастрофическая серия началась с гостевых поражений от «Витязя» (1:6), «Сочи» (2:4) и «Йокерита» (1:4).

    Затем в Белоруссии подопечные Петериса Скудры проиграли «Динамо» Минск в послематчевых бросках (3:3, 2:3), а также дома уступили «Локомотиву» по буллитам (2:2, 0:2).

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    Позже латвийцы потерпели еще четыре поражения в основное время. В этих матчах «Динамо» Рига проиграло «Динамо» Минск (0:3), «Трактору» (1:5), «Автомобилисту» (2:7) и «Барысу» (0:3).

    «Нефтехимик»

    Хоккейный клуб из Нижнекамска опустился на последнее место в Восточной конференции. В 20 матчах команда набрала 12 очков, а пропустила больше всех в КХЛ — 74 шайбы.

    В середине октября «Нефтехимику» удалось добыть две победы. Сперва «волки» обыграли «Ак Барс» в дополнительное время (3:2), а затем они взяли верх над «Металлургом» Мг (4:3).

    Но в следующих шести поединках подопечные Вячеслава Буцаева проиграли в основное время. В первой встрече этого отрезка нижнекамцы крупно влетели «Трактору» (3:6).

    Позже они у себя дома были разгромлены «Автомобилистом» (2:5) и «Локомотивом» (1:5). А в остальных матчах «Нефтехимик» оказался слабее «Ак Барса» (2:3), «Амура» (1:3) и «Сибири» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Нефтехимика» — 2.33.

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    Соперники, опустившиеся в самый низ конференций, в грядущем противостоянии попытаются разбавить серию неудач победой.

    В восьми очных матчах из десяти последних в Латвии именно хозяева брали в итоге очки. В предстоящей встрече команда Скудры также может огорчить «нефтяников». Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига или ничья за 1.61. 0

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    «Динамо» Рига — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Рига — «Нефтехимик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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