«Динамо» Рига — «Нефтехимик». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 7 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Рига будет принимать «Нефтехимик». Матч пройдет на «Арене Рига» 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Динамо» Рига — «Нефтехимик».

«Динамо» Рига

Латвийская команда продолжает безнадежно буксовать на дне таблицы Западной конференции. На ее счету 7 очков, добытых в 17 играх, а от десятой строчки она отстала уже на 9 баллов.

«Динамо» Рига не может порадовать своих болельщиков победой в течение девяти матчей кряду. Эта катастрофическая серия началась с гостевых поражений от «Витязя» (1:6), «Сочи» (2:4) и «Йокерита» (1:4).

Затем в Белоруссии подопечные Петериса Скудры проиграли «Динамо» Минск в послематчевых бросках (3:3, 2:3), а также дома уступили «Локомотиву» по буллитам (2:2, 0:2).

Все прогнозы на КХЛ

Позже латвийцы потерпели еще четыре поражения в основное время. В этих матчах «Динамо» Рига проиграло «Динамо» Минск (0:3), «Трактору» (1:5), «Автомобилисту» (2:7) и «Барысу» (0:3).

«Нефтехимик»

Хоккейный клуб из Нижнекамска опустился на последнее место в Восточной конференции. В 20 матчах команда набрала 12 очков, а пропустила больше всех в КХЛ — 74 шайбы.

В середине октября «Нефтехимику» удалось добыть две победы. Сперва «волки» обыграли «Ак Барс» в дополнительное время (3:2), а затем они взяли верх над «Металлургом» Мг (4:3).

Но в следующих шести поединках подопечные Вячеслава Буцаева проиграли в основное время. В первой встрече этого отрезка нижнекамцы крупно влетели «Трактору» (3:6).

Позже они у себя дома были разгромлены «Автомобилистом» (2:5) и «Локомотивом» (1:5). А в остальных матчах «Нефтехимик» оказался слабее «Ак Барса» (2:3), «Амура» (1:3) и «Сибири» (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Нефтехимика» — 2.33.

Соперники, опустившиеся в самый низ конференций, в грядущем противостоянии попытаются разбавить серию неудач победой.

В восьми очных матчах из десяти последних в Латвии именно хозяева брали в итоге очки. В предстоящей встрече команда Скудры также может огорчить «нефтяников». Наши прогноз и ставка — победа «Динамо» Рига или ничья за 1.61. 0