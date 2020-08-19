«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч НХЛ 19 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» сыграет с «Вашингтоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 19 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Вашингтон».

«Айлендерс»

Нью-Йоркская команда в предсезонке сразилась в дерби с «Рейнджерс». В контрольной встрече победителями вышли представители Бруклина (2:1).

Затем подопечные Барри Троца четырежды сыграли с «Флоридой» в плей-офф. В стартовых матчах серии «Айлендерс» победил (2:1; 4:2).

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А в поединке 5 августа «Айлс» потерпели поражение (2:3). В решающем матче команда из Нью-Йорка раскатала «Флориду» (5:1).

Плей-офф Кубка Стэнли «Айлендерс» пока проводит здорово. В серии с «Вашингтоном» команда Барри Троца ведет — 3:0. В первых двух матчах она взяла верх в основное время (4:2; 5:2), а в третьем — в овертайме (2:1).

«Вашингтон»

Столичный коллектив сыграл в предсезонке 29 июля. В контрольной встрече команда из округа Колумбия разобралась с «Каролиной» (3:2).

А на групповой стадии «Вашингтон» проиграл «Тампе-Бэй» по буллитам (2:2, 1:2) и «Филадельфии» (1:3). В поединке с «Бостоном» «Кэпс» победили (2:1).

В таблице 1/4 Востока команда Тодда Рирдена заняла третье место с 3 очками. А в Кубке Стэнли его подопечные играют откровенно плохо.

В первых двух матчах с «Айлендерс» «Вашингтон» проиграл с крупным счетом (2:4; 2:4), а 16 августа «Кэпс» потерпели поражение в дополнительное время (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Айлендерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 4.30, а на победу «Вашингтона» — 2.42.

Команда из Нью-Йорка ведет в серии со счетом 3:0 и близка к проходу дальше. Откладывать победу на следующий поединок ей не захочется, но и «Вашингтон» без боя сдаваться не будет. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.58. 0