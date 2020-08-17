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    «Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Филадельфия»
    Клод Жиру
    В матче плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 17 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Филадельфия».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 17 Августа 2020 года
    Монреаль
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    •  Монреаль 03:00 Филадельфия Филадельфия
  • Кубок Стэнли
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    «Монреаль»

    Впервые после паузы канадский клуб из провинции Квебек сыграл 29 июля. В контрольной встрече «Хабс» потерпели поражение от «Торонто» (2:4).

    После этого матча «Монреаль» четырежды сыграл с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ. Первое сражение серии закончилась победой над «Пенс» в овертайме (2:3).

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    Затем «Питтсбург» выровнял положение (3:1). Однако 6 августа «славные» снова вышли вперед (4:3). В финальной дуэли подопечные Клода Жюльена еще раз выиграли (2:0).

    В плей-офф Кубка Стэнли «Монреалю» в соперники досталась «Филадельфия». Сперва канадцы уступили команда Виньо (1:2), а во втором матче серии они победили (5:0).

    «Филадельфия»

    Возобновление сезона коллектив из Филадельфии, штат Пенсильвания, начал с дерби против «Питтсбурга», в котором «Флайерз» выиграли в дополнительное время (3:2).

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    • После матча с «Пенс» «Филадельфия» трижды сыграла в группе Восточной конференции. Завоевав три победы в основное время, подопечные Алена Виньо заняли первое место с 6 очками в копилке.

    В стартовой встрече группы «Хулиганы с Брод-стрит» раскатали «Бостон» (4:1), а через четыре дня они одержали верх над «Вашингтоном» (3:1).

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    В последнем матче «Филадельфия» разбила «Тампу» (4:1). А в плей-офф Кубка Стэнли «Флайерз» разобрались с «Монреалем» (2:1). Но позже победный ход команды Виньо был прерван канадским соперником (0:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.38, а на победу «Филадельфии» — 2.17.

    Во второй игре серии коллектив из штата Пенсильвания провалился. В следующем матче он обязан выходить в лидеры, имея статус фаворита. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» с форой -1 за 2.41. 0

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    «Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года. Прогноз на «Монреаль» — «Филадельфия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.41
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