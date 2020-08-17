«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч НХЛ 17 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 17 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Филадельфия».

«Монреаль»

Впервые после паузы канадский клуб из провинции Квебек сыграл 29 июля. В контрольной встрече «Хабс» потерпели поражение от «Торонто» (2:4).

После этого матча «Монреаль» четырежды сыграл с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ. Первое сражение серии закончилась победой над «Пенс» в овертайме (2:3).

Все прогнозы на хоккей

Затем «Питтсбург» выровнял положение (3:1). Однако 6 августа «славные» снова вышли вперед (4:3). В финальной дуэли подопечные Клода Жюльена еще раз выиграли (2:0).

В плей-офф Кубка Стэнли «Монреалю» в соперники досталась «Филадельфия». Сперва канадцы уступили команда Виньо (1:2), а во втором матче серии они победили (5:0).

«Филадельфия»

Возобновление сезона коллектив из Филадельфии, штат Пенсильвания, начал с дерби против «Питтсбурга», в котором «Флайерз» выиграли в дополнительное время (3:2).

После матча с «Пенс» «Филадельфия» трижды сыграла в группе Восточной конференции. Завоевав три победы в основное время, подопечные Алена Виньо заняли первое место с 6 очками в копилке.

В стартовой встрече группы «Хулиганы с Брод-стрит» раскатали «Бостон» (4:1), а через четыре дня они одержали верх над «Вашингтоном» (3:1).

В последнем матче «Филадельфия» разбила «Тампу» (4:1). А в плей-офф Кубка Стэнли «Флайерз» разобрались с «Монреалем» (2:1). Но позже победный ход команды Виньо был прерван канадским соперником (0:5).

Прогноз и ставка

На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.38, а на победу «Филадельфии» — 2.17.

Во второй игре серии коллектив из штата Пенсильвания провалился. В следующем матче он обязан выходить в лидеры, имея статус фаворита. Наши прогноз и ставка — победа «Филадельфии» с форой -1 за 2.41. 0