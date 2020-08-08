«Коламбус» — «Торонто». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч НХЛ 8 августа 2020 года

«Коламбус»
Команда из города Колумбус, штат Огайо, перед хоккейной паузой находилась на шестом месте в таблице Столичного дивизиона.
До вынужденного ухода на карантин «Коламбус» трижды сыграл на выезде. В гостях «пушки» уступили «Калгари» в овертайме (2:3) и «Эдмонтону» в основное время (1:4), а также победили «Ванкувер» (2:1).
В предсезонном поединке команда Джона Тортореллы встретилась с «Бостоном» и разгромила «медведей» со счетом 4:1.
Позже в плей-офф «Коламбус» прихлопнул «Торонто» (2:0), однако во втором матче «мундиры» проиграли (3:0). Третий поединок серии закончился для коллектива Тортореллы победой в овертайме (4:3).
«Торонто»
Перед паузой в хоккее канадский клуб из провинции Онтарио замыкал тройку лидеров в рейтинге Атлантического дивизиона.
Незадолго до приостановки сезона «Торонто» на выезде проиграл «Сан-Хосе» (2:5), «Лос-Анджелесу» по буллитам (0:0, 1:2) и «Анахайму» (1:2).
А в последнем матче в марте «листья» в родных стенах разобрались с «Тампой» (2:1). В предсезонном поединке «кабаны» одержали верх над «Монреалем» (4:2).
В стартовой игре плей-офф подопечные Шелдона Кифа влетели «Коламбусу» (0:2), затем они сумели взять реванш (3:0), однако в третьем матче серии «Торонто» был слабее в дополнительное время (3:4).
Прогноз и ставка
На победу «Коламбуса» в четвертом поединке серии букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.38, а на победу «Торонто» — 2.10.
Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» в матче с коэффициентом 1.77. 0