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    «Коламбус» переиграл «Торонто», проигрывая по ходу матча 0:3

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    «Коламбус» в овертайме обыграл «Торонто» в третьем матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    По ходу матча «Коламбус» уступал со счетом 0:3 после голов Коди Сеси, Вильяма Нюландера и Николаса Робертсона.

    «Блю Джекетс» отыгрались благодаря дублю Пьера-Люка Дюбуа и точному броску Сета Джонса. Победная шайба в овертайме на счету того же Дюбуа, оформившего хет-трик.

    Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Блю Джекетс».

    НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Третий матч
    «Коламбус» — «Торонто» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Сиси — 1 (мен., Керфут, Капанен), 18:52 — 0:1. Нюландер — 1 (бол., Марнер, Мэттьюс), 27:08 — 0:2. Робертсон — 1 (Капанен, Керфут), 28:48 — 0:3. Дюбуа — 1 (Веренски, Аткинсон), 31:39 — 1:3. Джонс — 1, 47:27 — 2:3. Дюбуа — 2 (Аткинсон, Савар), 50:49 — 3:3. Дюбуа — 3 (Тексье), 78:24 — 4:3Вратари: Корписало (Мерзликинс, 28:48) — АндерсенШтраф: 4-6Броски: 43 (6+10+14+13) — 36 (9+8+10+9)
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