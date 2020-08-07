«Коламбус» переиграл «Торонто», проигрывая по ходу матча 0:3

в овертайме обыгралв третьем матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0).

Фрагмент матча twitter.com/bluejacketsnhl 15 000 Уникальный кешбэк для новичков Забрать!

По ходу матча «Коламбус» уступал со счетом 0:3 после голов Коди Сеси, Вильяма Нюландера и Николаса Робертсона.

«Блю Джекетс» отыгрались благодаря дублю Пьера-Люка Дюбуа и точному броску Сета Джонса. Победная шайба в овертайме на счету того же Дюбуа, оформившего хет-трик.

Счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу «Блю Джекетс».