«Даллас» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

В групповом раунде НХЛ «Даллас» сыграет с «Колорадо». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 6 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Колорадо».

«Даллас»

Техасский коллектив из Далласа в посеве 1/4 Запада находится на четвертой позиции с нулем в графе набранных баллов.

Регулярный сезон «Даллас» закончил на третьей строчке в Центральном дивизионе с разницей шайб 180:177.

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Перед уходом на карантин «шерифы» потерпели 6 поражений кряду. В трех последних встречах того отрезка подопечные Рика Боунесса в основное время уступили «Нэшвиллу» (0:2; 0:1) и «Рейнджерс» (2:4).

Предсезонка завершилась для техасского клуба еще одним поражением от «Предс» (0:2). А в первом поединке группового турнира «Даллас» проиграл «Вегасу» (3:5).

«Колорадо»

Денверская команда на данный момент располагается на втором месте в таблице 1/4 Запада, имея в своей копилке 2 очка.

В регулярке НХЛ «Колорадо» также находился на второй позиции. В 70 матчах этот коллектив забросил 237 шайб, а в его сетку влетела 191.

Перед уходом на карантин «Эвс» в родных стенах одержали верх над «Рейнджерс» в дополнительное время (3:2).

А предсезонка закончилась для подопечных Джареда Беднара победой над «Миннесотой» (3:2). В первой официальной игре после рестарта «Колорадо» одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.18, а на победу «Колорадо» — 2.30.

Плохая форма «Далласа» поможет «Эвс» набрать баллы и закрепиться в верхней части таблицы 1/4 Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 с коэффициентом 1.80. 0