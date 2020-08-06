ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина Джейдон СанчоТрансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
  • 21:07
    • Медведев подтвердил желание Кузяева играть в Европе
  • 20:37
    • EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
  • 20:31
    • «Ростов» усилил состав защитником
  • 20:02
    • ISU изменил формат проведения Гран-при по фигурному катанию
  • 19:20
    • Мамаев и Кокорин подадут жалобу на решение Мосгорсуда
  • 19:09
    • Форвард «Ювентуса» признан самым ценным игроком Серии А
  • 18:41
    • Жёлтые карточки в еврокубках будут аннулированы
    Все новости спорта

    Продолжится ли провальная серия «Далласа»?

    «Даллас» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Даллас Старз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Колорадо»
    Габриэль Ландескуг
    В групповом раунде НХЛ «Даллас» сыграет с «Колорадо». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 6 августа. Начало встречи — в 01:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Колорадо».
    ×
    Хоккей. НХЛ. Посев. Запад 06 Августа 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Даллас»

    Техасский коллектив из Далласа в посеве 1/4 Запада находится на четвертой позиции с нулем в графе набранных баллов.

    Регулярный сезон «Даллас» закончил на третьей строчке в Центральном дивизионе с разницей шайб 180:177.

    Все прогнозы на НХЛ

    Перед уходом на карантин «шерифы» потерпели 6 поражений кряду. В трех последних встречах того отрезка подопечные Рика Боунесса в основное время уступили «Нэшвиллу» (0:2; 0:1) и «Рейнджерс» (2:4).

    Предсезонка завершилась для техасского клуба еще одним поражением от «Предс» (0:2). А в первом поединке группового турнира «Даллас» проиграл «Вегасу» (3:5).

    «Колорадо»

    Денверская команда на данный момент располагается на втором месте в таблице 1/4 Запада, имея в своей копилке 2 очка.

  • Все российские хоккеисты, выигравшие Кубок Стэнли до 2000 года
  • Вспомним всех обладателей Кубка Стэнли с 1994 по 2000 годы с российским паспортом
  • 04/06/2020

    • В регулярке НХЛ «Колорадо» также находился на второй позиции. В 70 матчах этот коллектив забросил 237 шайб, а в его сетку влетела 191.

    Перед уходом на карантин «Эвс» в родных стенах одержали верх над «Рейнджерс» в дополнительное время (3:2).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    А предсезонка закончилась для подопечных Джареда Беднара победой над «Миннесотой» (3:2). В первой официальной игре после рестарта «Колорадо» одержал верх над «Сент-Луисом» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.83, на ничью — 4.18, а на победу «Колорадо» — 2.30.

    Плохая форма «Далласа» поможет «Эвс» набрать баллы и закрепиться в верхней части таблицы 1/4 Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Колорадо» больше 2.5 с коэффициентом 1.80. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брэнтфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.99
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Виннипег — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 05:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Туапсе — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нови Пазар — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Мальме — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Варберг Боис — Юргорден
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Последний шанс Кокорина. Форвард выбрал «Спартак»
    • 21:06 02/08/2020     Джейдон Санчо
  • Трансферный дайджест. 28 июля — 3 августа
    • Вчера в 17:58     Антонио Конте может выиграть ЛЕ с «Интером»
  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы после карантина
    • Вчера в 19:20
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Даллас» — «Колорадо». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры