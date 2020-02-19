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    «Филадельфия» не станет громить «Коламбус»

    «Филадельфия» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Коламбус»
    Шон Кутюрье
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Коламбус». Матч состоится 19 февраля на арене «Веллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Коламбус».
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    Хоккей. НХЛ 19 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Филадельфия»

    В турнирной таблице Столичного дивизиона команда, представляющая штат Пенсильванию, занимает сейчас пятое место. На счету этого коллектива имеется 71 балл.

    Февральские матчи «Филадельфия» начала с поражения от «Питтсбурга» в овертайме (3:4), после чего подопечные Алена Виньо одолели «Колорадо» (6:3) и «Детройт» (3:0).

    7 числа текущего месяца «Хулиганы с Брод-стрит» были разгромлены «Нью-Джерси» (0:5), а чуть позже «Флайерз» разнесли «Вашингтон» (7:2) и «Флориду» (4:1).

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    12 февраля «Филадельфия» оказалась слабее «Айлендерс» (3:5), однако, в следующем матче команда Виньо разбила «Флориду» (6:2). В последнем поединке его подопечные уступили уступили «Тампе-Бэй» (3:5).

    «Коламбус»

    Клуб, который расположен в штате Огайо, в турнирной таблице Столичного дивизиона сейчас идет на строчку выше «Филадельфии», опережая ее на 1 пункт.

    После поражения 1 февраля от «Баффало» в дополнительное время (1:2) «Коламбус» провел небольшой отрезок из трех победных матчей.

    В этих встречах подопечные Джона Тортореллы переиграли «Монреаль» (4:3), «Флориду» в добавочном периоде (1:0) и «Детройт» (2:0). Но в следующих пяти поединках «пушки» только теряли очки.

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    9 февраля «мундиры» оказались слабее «Колорадо» (1:2), после чего они в овертайме уступили «Тампе-Бэй» (1:2) и «Баффало» (3:4). Потом было поражение от «Рейнджерс» (1:3), а в последней встрече «Коламбус» по буллитам оказался слабее «Нью-Джерси» (3:3, 1:2).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,12, на ничью — 4,24, а на победу «Коламбуса» — 2,97.

    На арене «Веллс Фарго Центр» у мотивированных хозяев будут отличные шансы улучшить свое турнирное положение, но забить сопернику много они не смогут. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Филадельфии» меньше 3,5 с коэффициентом 1,60. 0

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    «Филадельфия» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 19 февраля 2020 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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