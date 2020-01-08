«Вашингтон» — «Оттава». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Оттаву». Матч состоится 8 января на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Оттава».

«Вашингтон»

В 43 матчах регулярного первенства коллектив, находящийся в округе Колумбия, заработал 63 балла. В таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона команда является лидером.

Совсем недавно подопечные Тодда Рирдена потерпели крупное поражение. 24 декабря на арене «ТД Гарден» «Вашингтон» был разгромлен «Бостоном» (3:7).

Затем «Кэпс» в дополнительное время одержали верх над «Коламбусом» (2:1), после чего они еще два раза проиграли. Столичная команда не справилась с «Каролиной» (4:6) и «Айлендерс» (3:4).

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2020 год начался для «Вашингтона» удачнее. 4 января на выезде «Кэпс» одолели «Каролину» (4:3), а чуть позже они разобрались с «Сан-Хосе» в овертайме (5:4).

«Оттава»

На данный момент канадская команда из провинции Онтарио успела принять участие в 42 матчах сезона. В них коллектив заработал 37 баллов. Сейчас он занимает 7 место в таблице Атлантического дивизиона.

В последних шести встречах «Оттава» проиграла пять раз. Сперва 22 декабря в родных стенах подопечные Ди Джея Смита по буллитам потерпели поражение от «Филадельфии» (4:4, 0:1).

А затем «Сенс» дома разобрались с «Баффало» (3:1). Но уже в следующих поединках канадцы только теряли очки. 30 декабря «Сенаторз» в овертайме были слабее «Нью-Джерси» (3:4).

После этого коллектив Ди Джея Смита был разгромлен «Питтсбургом» (2:5) и «Флоридой» (3:6). В игре 5 января «Оттава» не справилась с «Тампой-Бэй» (3:5).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,90, а на победу «Оттавы» — 5,00.

Наш прогноз на матч — победа «Вашингтона» с коэффициентом 1,55. 0